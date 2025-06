Rimini, la ripartenza si avvicina. Ritiro da metà luglio a Riolo Terme

Manca ancora l’allenatore, ma la squadra c’è e ora anche la sede del prossimo ritiro. Rimini ha scelto Riolo Terme per allenare i muscoli in vista della prossima stagione. Da mercoledì 16 luglio e fino a domenica 3 agosto la squadra alloggerà al Grand Hotel di Riolo gestito dall’imprenditore riminese Corrado Della Vista. "Siamo felicissimi che tra tante alternative il Rimini abbia scelto Riolo Terme – dice – dove abbiamo creato un ecosistema sportivo e di benessere in grado di valorizzare tutto il territorio. Il Rimini, come come già in passato altre importanti realtà sportive, ha creduto nel progetto, e siamo onorati di accogliere i biancorossi per la preparazione al prossimo campionato".

Il supporto delle Terme di Riolo, con i servizi fisioterapici e terapeutici, "rappresenta un valore aggiunto per la preparazione atletica – spiegano dal club di Piazzale del Popolo – Gli allenamenti si svolgeranno al nuovo campo sportivo di Casola Valsenio, a soli 8 chilometri dal centro termale. Il campo, completamente riqualificato dopo l’alluvione, è oggi una struttura all’avanguardia, moderna e attrezzatissima, pronta ad accogliere allenamenti intensivi, partitelle e sessioni tecniche".

"Siamo entusiasti di mettere la nostra competenza a servizio del Rimini – spiega l’amministratore delegato di Terme di Riolo, Andrea Spalla – i nostri percorsi riabilitativi e di prevenzione sono pensati per accompagnare gli atleti verso la migliore forma fisica, senza dimenticare il benessere di tifosi e famiglie che vorranno seguirli a Riolo". Insomma, tutto è programmato e sta iniziando a prendere corpo anche qualche amichevole. A Riolo i biancorossi giocheranno le primissime della stagione, poi, probabilmente mercoledì 9 luglio, dovrebbe essere messo in calendario l’ormai tradizionale amichevole con i ’gemellati’ della Sambenedettese, neopromossa in serie C. Ma prima di tutto questo c’è ancora più di qualche nodo da sciogliere. Il primo è certamente quello legato all’allenatore, ora il più urgente. Perché la squadra biancorossa in categoria è rimasta una delle poche a non aver ancora scelto (o almeno annunciato) la guida tecnica per la prossima stagione. "Ci siamo quasi", dicono da Piazzale del Popolo.