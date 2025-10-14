Rimini, la squadra è da encomiare. Sta viaggiando a ritmo salvezza

Riuscire a fare il massimo con il minimo. Ci sta riuscendo nell’impresa Filippo D’Alesio. Il tecnico abruzzese e i suoi ragazzi sono l’unica cosa lieta di questa disgraziata stagione biancorossa. Il Rimini sul campo, però, rischia di costruire di giorno quello che di notte la società di Giusy Anna Scarcella distrugge. Ma i biancorossi non sono disposti a mollare. Non lo hanno fatto davanti ai portoni chiusi del ’Romeo Neri’, non lo hanno fatto quando mancava anche il minimo sindacale per svolgere il proprio lavoro. Quasi fino ad arrivare a cancellare quella pesantissima penalizzazione figlia delle ultime due gestioni biancorosse.

Prima la Di Salvo, oggi la Scarcella al comando. Dieci punti raccolti in nove gare. Quelli che oggi, senza penalizzazione alcune, vedrebbero il Rimini in zona salvezza. Con addirittura tre punti di margine sui playout e a sette dall’ultimo posto che, alla fine della stagione, vorrà dire retrocessione in serie D. Ma la penalizzazione c’è, e il peggio potrebbe ancora arrivare. Il Rimini si trova ultimo, anche se oggi, dopo le tre vittorie messe insieme nelle ultime cinque partite contro Forlì, Pineto e Perugia, il miracolo può stare ancora in piedi. Decisive le prossime cinque gare, quasi tutte alla portata vedendo i cammini delle avversarie da affrontare. Juventus Next Gen, Campobasso, Bra, Pianese e Ascoli da mettere nel mirino. Una lunga serie di faccia a faccia per la salvezza, prima di affrontare la big marchigiana.

D’Alesio non guarda la classifica. Non è ancora il momento di farlo per non buttarsi giù troppo. Ma continua ad affidarsi alla politica dei ’cani randagi’. Così, appena qualche settimana fa si è definito insieme ai suoi giocatori. Un po’ abbandonati da tutti, quasi sbeffeggiati. Lasciati soli ad affrontare il mondo. Anche se c’è da dire che in certe situazioni il fare da sé non è affatto una cattiva idea. Cinque gare per restare a galla, magari anche per cercare di guadagnare qualcosa nella corsa alle dirette concorrenti per la salvezza. Primo obiettivo è cancellare il meno in classifica. Fosse soltanto per una questione di autostima. Contro i giovani della Juve domenica al ’Neri’ i biancorossi questa possibilità potranno giocarsela sul campo. D’Alesio lo sa. Prova ancora una volta a toccare le corde giuste. Aspettando che fuori dal campo, magari, qualcuno si innamori del suo Rimini tutto cuore. E provi a salvarlo.