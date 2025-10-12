Rimini, Lepri firma il blitz a Perugia. Brutto scherzo all’ex Braglia

Perugia 0 Rimini 1 (4-2-3-1): Gemello; Calapai (15’ st Giraudo), Tozzuolo, Nwanege, Megelaitis; Giunti, Terrnava (8’ st Bartolomei); Manzari (23’ st Tumbarello), Kanoute, Matos; Ogunseye (15’ st Montevago). A disp.: Moro, Vinti, Yabre, Rondolini, Joselito, Broh, Torrasi, Calzoni, Brunori, Ciani. All.: Braglia. RIMINI (3-5-2) Vitali; Lepri, Bassoli (12’ st Bellodi), Longobardi; Moray, Leoncini (34’ st Asmussen), De Vitis (7’ st Fiorini), Piccoli, Falasco (34’ st Petta); Capac (7’ st Boli), D’Agostini. A disp.: Gagliano, De Luca, Contaldo, Lopes, Madonna, Rubino. All.: D’Alesio. Arbitro: Mario Picardi di Viareggio. Assistenti: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola. Quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello. Operatore Fvs: Emanuele Bracaccini di Macerata. Rete: 25’ pt Lepri. Note - Angoli 6-3. Ammonito: Falasco. Recupero: 1’ pt e 6’ st.

Il sinistro vincente di Lepri, il coraggio, la sofferenza. Il Rimini la sua faccia più bella la fa vedere in campo. A dispetto di tutto quello che succede fuori e che, inevitabilmente, cade sulla testa di D’Alesio e i suoi. Che comunque non mollano, penalizzazione dopo penalizzazione. La vittoria su un Perugia in crisi nera (sesta sconfitta consecutiva per gli umbri) ne è la dimostrazione più lampante. A farne le spese la squadra degli ex Braglia e Megelaitis, pesantemente contestata dai propri tifosi. Poco importa al Rimini, con tutto il rispetto. I biancorossi quei tre punti se li prendono per cercare di uscire dalle sabbie mobili della classifica. Quel -2 dà coraggio, anche se presto in quel senso arriveranno altri pugni nello stomaco. Ma questo è il momento di godersela un po’.

D’Alesio inserisce Bassoli al centro della difesa dando respiro a Bellodi. C’è Leoncini dal primo minuto al posto di Asmussen. Il resto è tutto come da copione, più per necessità che per scelta. I biancorossi pungono da subito, anche se è il Perugia ad amministrare il gioco. Senza pungere, però. I biancorossi con il passare dei minuti guadagnano metri e anche il primo corner. Falasco dalla bandierina, Lepri duetta con De Vitis prima di calciare di sinistro. Tiro angolato, Gemello non può nulla. È prestissimo, manca una vita al triplice fischio e si sa già che il Perugia farà di tutto per non scivolare all’Inferno. Gli umbri ci provano ad alzare i ritmi, creano anche qualche occasione per rimettersi in piedi. Ma Matos da due passi sbaglia e questo è l’unico pericolo che corre Vitali. Arriva presto il momento di mischiare le carte nella ripresa, complice anche qualche acciacco di troppo in casa Rimini. Chi entra sa di avere una missione precisa. Da Bellodi ad Asmussen. Da Fiorini a Boli. Tutti a protezione di Vitali con qualche incursione nell’area di Gemello per provare a fare male. Non ci riesce il Rimini, ma nemmeno il Perugia che dà prova sul campo della sua classifica da incubo.