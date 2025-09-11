Rimini, Megelaitis senza filtri: "Un disastro: non dormivo la notte"

I giocatori del Rimini hanno fatto sentire la propria voce. Non solo quelli che la maglia a scacchi continuano a indossarla, ma anche chi ha deciso di prendere altre strade. E’ il caso di Linas Megelaitis che, dopo aver rescisso il contratto con il club di Giusy Anna Scarcella, ha trovato una nuova casa a Perugia. E il suo racconto in Umbria di quanto successo a Rimini non è di certo di quelli che scattano una fotografia invitante della situazione in Piazzale del Popolo. "Una situazione disastrosa – non ci gira attorno il difensore lituano che proprio lo scorso turno ha debuttato con la maglia del Perugia – e mi dispiace per i ragazzi che sono rimasti lì, non so come fanno. Queste cose non dovrebbero mai succedere, non ci dormivo la notte, non si capiva niente. Non ci si poteva nemmeno allenare. Sono contento perchè sono riuscito a liberarmi da una situazione disastrosa e sono tornato in campo". Una situazione che appena qualche giorno fa era stata descritta alla perfezione anche da capitan De Vitis, portavoce dei ’veterani’ rimasti in biancorosso, quelli per i quali è sinceramente dispiaciuto Megelaitis. Al Rimini ha accennato anche Christian Langella, passato al Cosenza. "Non è stato un mese facile – ha raccontato dopo il trasferimento in Calabria – perché il Rimini ha continuamente cambiato le carte in tavola. Da parte mia però non c’è stato nessun dubbio fin dal primo momento. Ho dato la mia disponibilità al trasferimento". La situazione del club della Scarcella l’ha raccontata piuttosto bene anche Federico Valentino, il procuratore di Giacomo Parigi, passato al Latina. "A Rimini non avevamo solo Parigi, ma anche Vitali – dice a Tmw Radio – La situazione è andata via via degenerando già da dopo la vittoria della Coppa Italia, quando si è iniziata a percepire un po’ di instabilità societaria. Poi le cose sono completamente degenerate questa estate, in un grande clima di incertezza. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato in ogni modo, in questo mercato, di tirar fuori Giacomo Parigi da lì". Poi ancora. "La tensione è stata crescendo nel corso dei giorni, in questa estate. Il clima è diventato abbastanza incerto: non si riusciva a capire la stabilità societaria, chi erano i personaggi che la componevano, chi erano i rappresentanti. C’è stato un passaggio di società molto discusso e seguito dai media. Si è creato un clima nella quotidianità molto pesante".