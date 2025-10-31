Rimini, mister D’Alesio alza le mani: "Questa incertezza non ci aiuta"

L’uscita di scena in Coppa Italia non ha lasciato segni negativi sul Rimini. Perché in questa stagione più che mai i biancorossi sanno di dover avere un unico obiettivo. E anche difficilissimo da raggiungere. Le difficoltà incontrate dai biancorossi in casa del Ravenna, Filippo D’Alesio le aveva ampiamente messe in conto. "Sapevamo che era una partita nella quale ci sarebbe stato il rischio di soffrire – dice il tecnico del Rimini – ma sono contento della partita che è stata. Hanno giocato tanti giovani che in campionato avevano avuto poche opportunità di mettersi in mostra. E vedere la loro fame e la loro voglia di migliorarsi mi ha spinto a dar loro fiducia. Mi hanno ripagato alla grande, al di là del risultato. E c’è da dire che il Ravenna negli episodi è stato più fortunato. Devo dire che da un punto di vista dell’atteggiamento e dell’attenzione la partita è stata positiva. Sapevamo che avremmo sofferto sulle individualità ma fa parte del gioco, c’erano ragazzi giovani che dovevano fare esperienza e vivere emozioni. Li ringrazio per l’atteggiamento e l’abnegazione che hanno avuto". Adesso, però, occhi soltanto sul Bra che domani si presenterà al ’Romeo Neri’. E per il Rimini sarà un’altra battaglia. Non soltanto sul campo, dove quei tre punti pesano come il piombo. Ma la sfida sarà anche quella, da parte di De Vitis e compagni, di isolarsi ancora una volta da tutto quello che c’è fuori dalle mura dello stadio di Piazzale del Popolo. Società assente e in vendita ormai da giorni. Vivere nell’incertezza certamente non aiuta i biancorossi. "Questo clima di incertezza non aiuta – è costretto ad ammetterlo D’Alesio – Abbiamo la speranza che arrivi una fumata bianca, siamo in attesa, se dovesse arrivare bene, altrimenti dobbiamo continuare a dimostrare che siamo ragazzi che vogliono lavorare e daremo tutto fino all’ultimo giorno". E la gara con il Bra? "La prepareremo come tutte le altre, con la nostra mentalità, con la voglia di essere intensi e di leggere le nostre situazioni senza ossessioni, vivendo le cose con gioia – dice – Con la possibilità di togliere quel meno in classifica. Dobbiamo avere la nostra solita fame. Quella ci sta dando una mano".