Rimini multato di 1.000 euro dopo la finale di Coppa Italia al Romeo Neri

Quattro fumogeni lanciati all’interno del recinto di gioco e uno striscione esposto ma non autorizzato. Questo costa al Rimini 1.000 euro di multa. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo la finale di ritorno di Coppa Italia al ’Romeo Neri’ contro la Giana Erminio. Giudice che ha avuto poco lavoro pensando a quella finale nella quale non è contato nemmeno un giocatore ammonito.

Intanto, il club di Piazzale del Popolo, proprio dopo quella finale, mette in fila i ringraziamenti. "Dopo questo traguardo storico – scrivono la presidente Di Salvo e i suoi – che al tempo stesso è una nuova partenza, dopo aver assaporato per ventiquattro ore il dolce sapore della vittoria, per noi è il momento dei ringraziamenti. La vittoria della Coppa non è solo calcio e non è solo nostra perché senza condivisione non esiste gioia. Ha vinto una città intera che sotto i riflettori più nobili ha messo in mostra il suo volto più bello, quello conosciuto in tutto il mondo. Non ci saremmo mai riusciti da soli".

Ringraziamenti rivolti a tifosi, amministrazione comunale, forze dell’ordine. Ma anche Lega, media e sponsor. E naturalmente agli avversari della Giana Erminio.