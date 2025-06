Rimini, panchina ancora vacante. È l’unica squadra senza allenatore

Il girone B è quasi praticamente disegnato e anche la geografia degli allenatori è al completo. O quasi. Perché praticamente all’appello in panchina manca soltanto il Rimini. Ieri anche il Gubbio ha sciolto le riserve annunciando l’ingaggio di mister Di Carlo e ora davvero restano soltanto i biancorossi della riviera senza un timoniere. Considerando che pure il neopromosso Livorno ha scelto ufficialmente Formisano, ieri annunciato dal club. C’è chi ha puntato sulle conferme, c’è chi ha cambiato. Il Rimini ha in fretta escluso la prima per poi temporeggiare all’infinito sulla seconda. Tanto che dopo un mese e mezzo dalla fine dello scorso campionato, playoff compresi, il club di Piazzale del Popolo a oggi è ancora senza un allenatore. Coppitelli e Corrent i due tecnici rimasti sulla lista. Mentre il Rimini temporeggia le altre si sono buttate a capofitto nel mercato dei giocatori. Perché in fin dei conti il tempo a disposizione non è infinito. Proseguiranno sulla strada tracciata la scorsa stagione i club che hanno deciso di continuare con la stessa guida tecnica. È il caso dell’Arezzo che procede a braccetto con Bucchi, ma anche del Perugia che si è tenuto stretto Cangelosi. Proprio come Pineto (nelle mani di Tisci) e Ternana (con Liverani).

Stesso discorso per la Vis Pesaro che ha blindato Stellone fino al 2030 e il Pontedera che ha puntato ancora su Menichini. Conferme anche per le neopromosse che presumibilmente verranno inserite nel girone B: il Bra prosegue con al timone Nisticò, il Forlì con Miramari e il Ravenna (che ancora non ha in tasca il pass per la serie C, c’è da dirlo) con Marchionni. La Samb si è tenuta stretta mister Palladini e il Guidonia mister Ginestra. Poi ci sono le novità. Ha battuto tutti sul tempo il Campobasso con l’ingaggio di Zauri. Cassani ha preso per mano il Carpi e Birindelli la Pianese. Resta da capire quale sarà l’Under 23 che verrà inserita nel girone B. La Torres ha scelto Pazienza e l’Ascoli mister Tomei, dopo il cambio di proprietà. Ieri a chiudere il cerchio ci hanno pensato il Gubbio e il Livorno che hanno sciolto le riserve annunciando rispettivamente Di Carlo e Formisano. Rimini, se ci sei batti un colpo.