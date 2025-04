Rimini-Pineto: biglietti scontati per l'ultima di campionato al Romeo Neri

Già messa alle spalle la sconfitta sul campo del Pontedera, il Rimini chiama a raccolta i tifosi per l’ultima della regular season domenica al ’Romeo Neri’ contro il Pineto (calcio d’inizio alle 16.30). E lo fa scontando notevolmente i prezzi dei biglietti. Così, basteranno appena 5 euro per sedersi in Curva Est, proprio come nei Distinti e in Laterale. Quindici euro per accomodarsi in Centralissima e 10 in Centrale. Insomma, prezzi popolarissimi per gustarsi l’ultima di campionato e iniziare a pensare alla seconda avventura della stagione, quella che porta dritto ai playoff. È vero che la gara contro il Pineto non ha un appeal speciale. Il Rimini, dopo la vittoria della Coppa Italia, è saltato direttamente alla fase nazionale degli spareggi promozione e non ha più nulla da chiedere alla regural season. Il Pineto, invece, ha la possibilità di migliorare la propria posizione in chiave playoff, ma soprattutto di non farsi raggiungere dalla Pianese che potrebbe insidiare il settimo posto degli abruzzesi e quindi la possibilità di sfruttare il miglior piazzamento in classifica e il fattore campo. Insomma, anche per l’ultima della regular season, un po’ come successo mercoledì scorso a Pontedera, gli avversari avranno più motivazioni di un Rimini che, comunque, non vorrà incappare in un’altra brutta figura, soprattutto sul sintetico di casa. E avere una buona cornice di tifosi sugli spalti potrebbe anche servire a tenere più alta la concentrazione.

I tagliandi per assistere al match si possono già acquistare online sul sito vivaticket.com o dai rivenditori autorizzati. Ma anche nello Store del Rimini al ’Romeo Neri’ oggi dalle 17 alle 19, domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Domenica dalle 10.30 alle 12.30. Poi dalle 15 saranno regolarmente aperti i botteghini di via Lagomaggio. La posta in palio non vale granché, è vero, ma il Rimini si sta preparando a una seconda parte di stagione nella quale proverà a essere protagonista e anche in questo momento ha bisogno di tutto il sostegno dei propri tifosi. Vale la pena crederci: sicuramente in campo, ma anche sugli spalti.