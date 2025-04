Rimini-Pineto: Buscè chiede riscatto dopo la sconfitta col Pontedera

Non chiede ai suoi di fare la partita della vita, ma almeno di evitare brutte figure. Perché la sconfitta contro il Pontedera, seppur indolore dal punto di vista della classifica, sul Rimini qualche segno lo ha lasciato. E, allora, oggi contro il Pineto, ultimi novanta minuti della regular season, Antonio Buscè vuole dai suoi un atteggiamento diverso rispetto a quello di qualche giorno fa in Toscana. "Veniamo da una sconfitta bruttissima a Pontedera, che ha lasciato tanto amaro in bocca perché non va bene – dice – È una cosa che non deve succedere e non può succedere perché ne va della dignità di ognuno di noi. C’è grande dispiacere perché poi fai delle brutte figure. Ma forse qualche volta una sconfitta del genere fa anche bene perché ci rendiamo conto che se stacchi un po’ la spina una squadra come la nostra va incontro a queste situazioni negative". Quindi... "Con il Pineto ci deve essere un’altra situazione a livello di mentalità, di voglia. Perché poi inizieranno quei playoff che aspettiamo un po’ tutti, ma bisogna arrivarci con la testa giusta, il piglio giusto e la cattiveria giusta". Messaggio chiaro con le solite raccomandazioni ai suoi, quelle che ormai sono diventate una costante nelle vigilie di mister Buscè.

"Bisogna essere ’cattivi’ e concentrati – ricorda ai suoi – Questa squadra quando lo ha fatto, e lo ha fatto spesso e volentieri in questo campionato, riesce ad essere un avversario molto difficile per chi ci viene ad affrontare. Noi dobbiamo avere quella fame, essere quella squadra che ha un obiettivo e che per arrivare a quell’obiettivo deve fare il doppio degli altri. E questa squadra lo ha fatto parecchie volte". Un ultimo sforzo per chiudere nel migliore dei modi il campionato. Poi agli spareggi promozione sarà davvero tutta un’altra storia. In pratica dall’11 maggio per il Rimini avrà inizio un altro campionato. Che i biancorossi si augurano duri il più a lungo possibile. Ma questa è un’altra storia. Prima c’è il Pineto oggi al ’Neri’ per stuzzicare l’appetito dei tifosi iminesi. Il club di Piazzale del Popolo ci ha già pensato in settimana rendendo più che popolari i prezzi dei biglietti di ingresso allo stadio. Un modo per chiudere in festa sugli spalti e possibilmente anche in campo.