Rimini, poker convincente. Primo successo del 2025

Padroni a fine primo tempo, poi Jallow, Rubino e Ciavatta. Cala il poker la Primavera 3 del Rimini per prendersi la prima vittoria del 2025. Davanti al pubblico amico i biancorossi non hanno lasciato scampo alla Pergolettese (4-0). Tre punti in tasca che permettono alla squadra di mister Biavati di salire a quota 19 in classifica, a due passi da Lecco e Pergolettese, a tre dalla Virtus Verona.

Rimini: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi, Camiciottoli (30’ st Volonghi), El Archi, Aruta (20’ Drudi), Mini (30’ st Brolli), Padroni, Capicchioni (20’ st Rubino), Conti, Jallow (39’ st Toni). A disp.: Bagli, Lepri, Urciuoli, Shehi, Sposato, Di Ghionno. All.: Denis Biavati.

Pergolettese: Finardi, Manzatto (1’ st Bissa), Stante, Ogliari, Baroncelli, Guarnieri (35’ Kaka), Lecchi, Latrelli, Parmigiani (21’ st Giroletti), Raia, Soe. A disp.: Santoro, Patrini, Belloni, Carminati. All.: Recenti.

Reti: 42’ Padroni, 8’ st Jallow, 36’ st Rubino, 41’ st Ciavatta.

Primavera 3. Girone A (14ª giornata): Arzignano Valchiampo.Virtus Verona 2-1, Lecco-Triestina 1-1, Lumezzane-Carrarese 1-1, Mantova-Pro Patria 2-0, Rimini-Pergolettese 4-0, Torres-Vis Pesaro 1-1.

Classifica: Mantova 26; Triestina 24; Carrarese 23; Virtus Verona 22; Lecco, Pergolettese 21; Rimini 19; Lumezzane 17; Pro Patria 16; Arzignano Valchiampo 15; Vis Pesaro 12; Torres 7.