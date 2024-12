Rimini-Pontedera 5-1, i granata affondano in Romagna

Rimini, 7 dicembre 2024 – Chi di 5-1 ferisce.... Dopo aver inferto questo pesante passivo alla Spal, lunedì, stavolta il Pontedera lo subisce a Rimini, al termine di una prestazione che evidenzia un preoccupante passo indietro, anche caratteriale, e incappando nella peggiore sconfitta stagionale.

Già nella prima frazione di gioco, probabilmente la più brutta di queste 18 giornate, la squadra di Menichini aveva compromesso la possibilità di conquistare un risultato positivo, rientrando negli spogliatoi sotto di tre reti.

La prima per un rigore trasformato da Parigi, la seconda con uno "scavino" di Garetto e la terza con un colpo di testa di Farbo. Nella ripresa, con il passaggio al 4-2-4, Pretato è riuscito ad accorciare le distanze (di testa), ma due reti in contropiede, una dell'ex Cioffi e l'altra del raddoppio personale di Garetto (e in mezzo c'era stato un rigore fallito da Cernigoi), hanno fatto calare il sipario sul disastroso pomeriggio dei granata (che nel finale hanno colpito una traversa con Corona). Domenica al Mannucci arriva il Perugia.

RIMINI 5

PONTEDERA 1

RIMINI (3-5-2): Colombi: Megelaitis, Gorelli, Longobardi; Cinquegrano (10’ st Lepri), Garetto, Langella (34’ st Accursi), Piccoli (34’ st Fiorini), Farbo; Cioffi (22’ st Malagrida), Parigi (22’ st Cernigoi). A disp: Vitali, Bellodi, Semeraro, Jallow, Lombardi, Ubaldi. All. Buscè

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi (1’ st Ambrosini), Pretato (32’ st Maggini), Martinelli (10’ st Sala), Perretta; Guidi, Ladinetti; Cerretti, Pietra (1’ st Corona), Ianesi; Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Manzini, Benucci. All. Menichini

ARBITRO: Recchia di Brindisi

MARCATORI: 12’ pt Parigi su rigore, 37’ pt Garetto, 40’ pt Farbo; 19’ st Pretato, 21’ st Cioffi, 31’ st Garetto

NOTE: ammoniti Pretato, Megelaitis; angoli 2-3

s.l.