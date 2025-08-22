Rimini, porte aperte al ’Neri’. Ma il debutto non sarà una festa

Si gioca al ’Romeo Neri’ e con i tifosi seduti sugli spalti. Partiamo dalle certezze godendosi quelle poche che ci sono in casa Rimini di questi tempi. Domani sera (inizio alle 21) i cancelli dello stadio riminese si riapriranno dopo mesi. Ma il clima non sarà di festa. Il Gos (Gruppo operativo sicurezza) ieri, dopo qualche tentennamento, ha dato il via libera dopo aver ricevuto dal club di Giusy Anna Scarcella la documentazione richiesta visti i tanti adempimenti ancora non ottemperati dal club biancorosso. Porte aperte, quindi, per la partita contro il Gubbio. E fin qui ci siamo. O quasi, considerando che i tifosi della Curva Est promettono contestazioni. "Facciamo saltare questo squallido teatrino! Non abboniamoci", scrivono sui social. Dando appuntamento ai tifosi domani sera dalle 19 in piazzale del Popolo. "Piazza piena e stadio in sciopero – dicono – Via speculatori e faccendieri da Rimini". Questo è fuori dal campo. Ma anche in campo la situazione non è che sia poi meglio. Oggi, alla vigilia, non ci sarà nessun allenatore (Braglia o chi per lui) a raccontare la prima di campionato. Proprio come successo in Coppa Italia. E non si sa nemmeno se sarà il tecnico toscano a sedersi in panchina o se ci sarà un’altra volta mister D’Alesio. Insomma, il caos totale. Quel caos che amaramente non fa nemmeno più troppo notizia. Sicuramente, però, sarà interessante vedere chi, dei nuovi dirigenti, domani sera sarà in tribuna al ’Neri’. Come sarà interessante capire chi ha portato in Riviera i nuovi arrivati Boli e D’Agostini. La chiarezza non sembra una priorità di questa Building Company che dal suo arrivo a Rimini non è ancora stata capace di presentarsi alla città, seppur sia già ospite non gradito.

Poi a parlare sarà il campo e c’è ancora una volta da scommettere che capitan De Vitis e compagni onoreranno la maglia che portano. Cosa che non si può dire, non ce ne vorrà nessuno, delle proprietà vecchie e nuove. Davanti al Gubbio il Rimini sarà praticamente lo stesso di Pescara considerando che il mercato biancorosso non ha battuto nessun colpo e anche quelli battuti non hanno nessun valore per la Lega a oggi. In porta non ci sarà ancora una volta Vitali, alle prese con un infortunio e i pali biancorossi sarà chiamati a difenderli il giovane Bagli. Niente campo per Megelaitis, ma non ci sarà nemmeno Gorelli che ha sbattuto la porta andandosene qualche giorno fa e ora si è accasato alla Pianese. Strada che molti biancorossi vorrebbero percorrere. Alcuni sicuramente da qui a fine mese lo faranno. E non c’è da biasimarli.