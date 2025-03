Rimini, precedenti in perfetta parità. Con la Ternana prova di maturità

In perfetta parità. Rimini e Ternana, dal 1939 a oggi, al ’Neri’ si sono divise tutto esattamente a metà. Dodici i confronti: quattro vittorie dei romagnoli, 4 vittorie degli umbri e 4 pareggi. A rompere l’equilibrio potrebbero essere i novanta minuti che domani andranno ancora una volta in scena al ’Neri’.

Gara complicatissima per la truppa di mister Buscè che dovrà fare i conti con una squadra che sin qui ha messo al sicuro 20 punti in più. E con la quale i biancorossi in classifica, purtroppo, condividono soltanto un -2 di penalizzazione. Quel -2 che brucia tanto al Rimini, ma brucia ancor di più alla Ternana che sta continuando a correre per la promozione in serie B. Una corsa che ultimamente è diventata a due con la Virtus Entella che non molla di un centimetro. Insomma, la Ternana che domani si presenterà in Romagna ha fame e non può sbagliare.

Nei 12 precedenti andati in scena sin qui al ’Neri’ solo in una cosa i padroni di casa primeggiano: il numero dei gol realizzati. Dieci contro gli otto messi a segno dagli umbri. L’ultimo confronto risale a sette anni fa. Era la stagione 2018-2019, era sempre serie C, e il match si chiuse sull’1-1 con il gol riminese realizzato da Candido. Un pari, sempre 1-1, anche nel confronto precedente (stagione 2009-2010) in C1. E in quel caso a bersaglio ci andò Nolè.

L’ultima vittoria del Rimini risale alla stagione 2005-2006 in serie B. Un 2-1 firmato da Ricchiuti e Moscardelli. Storia di vent’anni fa. Mentre la Ternana al ’Neri’ non vince da 29 anni. Numeri che raccontano 85 anni di precedenti. Ma domani sul sintetico dello stadio di Piazzale del Popolo sarà un’altra storia. Lo sa bene mister Buscè che si augura che il suo Rimini sappia essere tanto cinico quanto lo è stato lo scorso turno in casa della Pianese. Pur sapendo che dover fare i conti con la seconda della classe, con una delle squadre più quotate del girone, sarà complicatissimo. Ma la squadra di Abate qualche punto debole dovrà pur averlo e all’andata i biancorossi sono stati capaci di fare una mezza impresa a Terni. Ora non tocca che riprovarci per dare continuità alla vittoria di Piancastagnaio e una bella gioia anche ai tifosi ’di casa’.