Rimini, Primavera ko. Tamai medita di lasciare

Seconda sconfitta in due gare disputate per la Primavera del Rimini che davanti al pubblico amico cede alla Pergolettese (4-1). L’unico gol dei biancorossi è stato realizzato da Magnani, ma quando i lombardi erano andati a bersaglio già tre volte. Tutto è successo nella seconda parte del match.

Un inizio di stagione in salita per la Primavera del club di Piazzale del Popolo che si trova ancora senza una guida. Infatti, dopo il ritorno di mister D’Alesio in prima squadra, il club della Scarcella non ha ingaggiato ancora un nuovo allenatore per la Primavera per le sempre attuali situazioni legate al budget. Difficoltà fuori dal campo che si riflettono naturalmente sul terreno di gioco.

E la situazione sembra non essere destinata a migliorare. Infatti, sembra pronto a fare la valigia anche il responsabile del settore giovanile Pietro Tamai. Un responsabile ingaggiato, ma mai realmente assunto dal club biancorosso.

Primavera 3. Girone A (3ª giornata): Torres-Virtus Verona 2-4, Alcione Milano-Triestina 4-3, Arzignano Valchiampo-Mantova 1-1, Carrarese-Carpi 0-0, Pro Patria-Lumezzane 2-1, Rimini-Pergolettese 1-4.

Classifica: Pro Patria, Pergolettese, Alcione Milano 3; Carrarese 4; Lumezzane, Triestina, Virtus Verona 3; Carpi, Arzignano Valchiampo, Mantova 1; Torres, Rimini 0.