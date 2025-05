Rimini punta su Mattia Tirelli e mister Chiappella per il mercato estivo

Quattro gol in sei partite nei playoff. Quattro nelle precedenti undici con la Giana Erminio. Mattia Tirelli è uno di quegli attaccanti destinati a occupare un posto di rilievo nel mercato estivo che sta per iniziare. E anche il Rimini, che il reparto d’attacco lo deve potenziare a dovere, strizza l’occhio al giovane attaccante bresciano, 23 anni proprio il 30 giugno, giorno in cui scadrà il suo contratto con i lombardi. Dai quali Tirelli era arrivato lo scorso mercato invernale in punta di piedi, a titolo definitivo da quell’Ascoli che nel girone d’andata non aveva decisamente puntato su di lui. Appena un centinaio di minuti in campo. Tutt’altra musica poi per l’attaccante alla Giana, alla corte di mister Chiappella. Quasi sempre in campo, punto di riferimento in attacco e anche una buona dose di gol. Soprattutto nei playoff. Numeri che non ingolosiscono naturalmente soltanto il Rimini. Che Tirelli però continua a guardarlo da vicino. Proprio come il suo allenatore. Perché ai biancorossi piace e non poco anche mister Chiappella, tecnico rivelazione insieme alla sua Giana. Ma l’impressione è che per arrivare all’allenatore lombardo ci sia troppa concorrenza. Presto comunque per dirlo.

Il primo passo che la dirigenza riminese dovrà compiere è quello che porterà, probabilmente già oggi (al massimo domani), all’addio ufficiale con Antonio Buscè. Non c’è margine di trattativa tra le parti. Buscè cerca altro, il Rimini non fa drammi. Divorzio annunciato e oggi potrebbe, appunto, essere il giorno dei saluti veri. Poi si inizierà a fare sul serio. Lista di nomi già stilata, ma ancora nessun incontro fissato. La dirigenza del club di Piazzale del Popolo non si è ancora seduta a tavolino con nessuno di quegli allenatori che, comunque, i biancorossi sembrano già avere individuato. Una rosa di quattro o cinque profili nella quale, oltre a Chiappella, spiccano Gorgone, Bigica e l’ex Milan Oddo. Intanto ci sono da stilare i programmi della prossima stagione. Dal budget agli obiettivi da raggiungere, presumibilmente cercando di migliorare quello fatto in questa stagione. Soprattutto quando si parla di campionato. Perché la Coppa Italia, in fin dei conti, fa storia a sé.