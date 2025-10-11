Rimini, respinto il reclamo. Confermato il -11 iniziale

C’era da aspettarselo e così è stato. Nessuno sconto per il Rimini. E’ stato infatti respinto nella giornata di ieri il ricorso presentato dal club di Giusy Anna Scarcella contro la penalizzazione di 11 punti. Lo ha deciso, sbattendo la porta in faccia ai biancorossi, la Corte Federale d’Appello che si è riunita in videoconferenza. Per dire che quel reclamo va respinto. Quegli 11 punti di penalizzazione (molti dei quali oggi recuperati dalla squadra di mister D’Alesio sul campo) il club li ha ricevuti a inizio settembre per il pagamento in ritardo degli stipendi del mese di maggio. Quando ancora il Rimini era nelle mani di Stefania Di Salvo. Anche se poi i suoi successori non sono riusciti a fare di certo meglio. Un punto di penalizzazione aggiuntivo è piombato proprio nei giorni scorsi sulla testa del Rimini per il mancato deposito, entro l’8 agosto, dell’ormai famosa fideiussione extra budget sul monte ingaggi che, poi, nonostante le continue rassicurazioni da parte della proprietaria Anna Giusy Scarcella, non è mai stata depositata. E altri sono attesi il prossimo mese quando arriverà la decisione del Tribunale federale sull’ultimo deferimento, quello relativo al mancato versamento, entro il 16 settembre scorso, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno. Insomma, un bagno di penalizzazioni senza fine. Nonostante le ’certezze’ che arrivano da casa Building Company, dove sperano di cavarsela con una ammenda. Cosa improbabile, come era improbabile che ieri i biancorossi riuscissero ad avere uno sconto sulla pesantissima penalizzazione che la squadra si porta sulle spalle da inizio stagione. Andando avanti di questo passo, con meno a raffica con i quali fare i conti, al Rimini servirà molto di più di un miracolo per non piombare già a Natale nel campionato di serie D. Serve subito un salvagente e questo potrebbe lanciarlo Stefano Giammarioli che pare essere in contatto con un gruppo di imprenditori interessati all’acquisto del club. Una trattativa, dicono i ben informati, che sarebbe già ben avviata. Ma occorre fare presto, perché la ’vita’ del Rimini è davvero appesa a un filo. Che si sta spezzando. Inevitabilmente, vista la gestioni delle ultime due stagioni (cosa inattesa, c’è da dirlo), ma anche quella attuale (cosa meno inattesa, c’è da dirlo). Anche se il risultato, purtroppo per il centenario club di Piazzale del Popolo, non cambia.