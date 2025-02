Rimini rimontato dalla Vis. Punto amaro nelle Marche

Non bastano due gol di vantaggio alla Primavera 3 del Rimini per vincere il derby in casa della Vis Pesaro. Così, i biancorossi tornano in Romagna con un punto in tasca e tanti rimpianti (2-2). In vantaggio con Jallow dopo 27 minuti, il gol di Rubino a inizio ripresa sembrava aver chiuso i giochi. Invece la Vis, in appena un paio di minuti, ha riaperto la partite con i gol di Mariani e Sebastiani.

Vis Pesaro: Zocchi, Ventoruzzo, Cangiano, De Dominicis, Martinelli (40’ st Agati), Sebastiani (45’ st Salati), Ruiz Tombesi, Pucci (1’ st Fraternale), Consalvi, Mariani, Rizzo (11’ st Romagnolo). A disp.: Abdiju, Borro, Falsinotti, Macera, Tircu Bogdan, Iaquinta, Mandara, Panzieri, Vairo, Chudy. All.: Mariani.

Rimini: Bagli, Ciavatta, Bacchiocchi, Camiciottoli, El Archi, Aruta, Mini (25’ st Romualdi), Padroni (25’ st Drudi), Jallow, Conti (45’ st Sposato), Rubino (39’ st Toni). A disp.: Pirini, Grassi, Ceka, Barretta, Shei. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (17ª giornata): Torres-Arzignano Valchiampo 0-5, Carrarese-Pergolettese 4-1, Lumezzane-Pro Patria 1-1, Mantova-Triestina 3-0, Virtus verona-Lecco 2-3, Vis Pesaro-Rimini 2-2.

Classifica: Mantova 35; Lecco 30; Virtus Verona 28; Rimini, Carrarese 26; Triestina 25; Pro Patria 23; Pergolettese 22; Arzignano Valchiampo, Lumezzane 18; Vis Pesaro 16; Torres 7.