Rimini rivede il piano giovani. I biancorossi pensano al Conti-bis

Almeno un rinforzo per reparto cercando di ampliare la batteria dei giovani. Perché il Rimini passato il mese di giugno, ha perso gran parte delle sue forze giovani. Cioffi, Malagrida, Conti (l’unico che potrebbe tornare in riviera), Leonardi. Ma anche Cinquegrano. Tutti tornati alla base per fine prestito. Il Rimini è così costretto a guardarsi attorno, a bussare alle porte di qualche club di categoria superiore per mettere nelle mani di mister D’Alesio la giusta dose di gioventù. Senza però rinunciare a quell’esperienza che la squadra biancorossa ha già nella propria rosa. Per conoscere con esattezza i programmi dei biancorossi bisognerà pazientare ancora un pochino. C’è infatti da immaginare che nel giorno in cui il nuovo e giovane tecnico del Rimini verrà presentato, allora si paleserà anche qualche rappresentante della società. Il massimo sarebbe sentire quali sono i traguardi da raggiungere la prossima stagione direttamente dalla bocca della presidente Stefania Di Salvo.

Ultimamente la manager italo-svizzera ha fatto sentire molto poco la propria voce. Cosa che ha suscitato perplessità e scetticismo verso il progetto nato due estati fa dal quale i riminesi amanti del pallone si aspettavano e si aspettano tanto. Per ora si sa solo che dalla ’famiglia’ presto uscirà il direttore generale Giuseppe Geria. Ormai ex. Il dg ha salutato tutti lunedì sera, al Grand Hotel, nella serata d’apertura del calciomercato. Presto troverà una nuova casa a Palermo e dei rosanero diventerà il responsabile del vivaio. Uscendo, presumibilmente, anche dalla società considerando che anche Geria, proprio come il vicepresidente Sanapo, il direttore sportivo Di Battista e il capo scouting De Vita, è socio (in piccolissima parte) del club di Piazzale del Popolo. Difficile pensare che Geria non venga rimpiazzato, ma non impossibile conoscendo ormai le dinamiche della società. Prima c’è di certo da pensare alle trattative di mercato considerando che tra appena 15 giorni scatterà ufficialmente una nuova stagione con la partenza per il ritiro di Riolo Terme. Senza fretta, visto che la rosa di D’Alesio è già ben nutrita, ma senza attendere troppo.