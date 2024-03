Rimini, sconfitta amara. La beffa arriva nel finale

Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera 3 del Rimini che dopo aver ceduto al Fiorenzuola in casa, lascia tutto anche alla Pro Patria in Lombardia (3-2). Biancorossi in vantaggio dopo appena otto minuti con Giometti. Ma i padroni di casa già nel primo tempo riescono a ribaltare il risultato con il pari ripreso, sempre da Giometti, prima dell’intervallo. Decisivo nella ripresa il gol messo a segno da Ferrario a due minuti dal novantesimo, quando i biancorossi sentivano già di avere un punto in tasca, al sicuro. La squadra di Brocchini resta, così, inchiodata a quota 22 in classifica, ora agganciata dall’Arzignano Valchiampo.

Rimini: De Lucci, Brisku, Ciavatta, Tamburini, Madonna, Cherubini, Dipollina (27’ st Mini), Fontanelli (13’ st Papa), Giometti (43’ st Capicchioni), Satalino, Rubino (27’ st Imola). A disp.: Sammarini, Bacchiocchi, Torino, Innocenti, Paganini. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (21ª giornata): Pro Vercelli-Olbia 1-1, Carrarese-Modena 2-2, Fiorenzuola-Triestina 1-3, Lecco-Arzignano Valchiampo 2-2, Pro Sesto-Pergolettese 2-2, Pro Patria-Rimini 3-2. A riposo la Lucchese.

Classifica: Modena 48; Pergolettese 37; Pro Sesto 36; Triestina 33; Pro Vercelli 32; Pro Patria 26; Olbia 25; Fiorenzuola 23; Rimini, Arzignano Valchiampo 22; Lecco 21; Lucchese 12; Carrarese 10.