Rimini, se ne va anche Braglia. E la gara con la Ternana è a rischio

Le porte del ’Romeo Neri’ sono e restano chiuse, Braglia si dimette e oggi la Bulding Company si presenta. Manca solo l’invasione delle cavallette poi in casa Rimini da due mesi a questa parte è successo di tutto. E non sembra affatto finita qui, in ogni modo. Ma andiamo con ordine, sempre che di ordine ce ne sia. Ieri i biancorossi non si sono allenati sul sintetico dello stadio di piazzale del Popolo perché i cancelli erano ancora una volta chiusi, come il giorno prima e come quello prima ancora. E lo saranno fino a quando il club di Giusy Anna Scarcella non si metterà finanziariamente e definitivamente in regola con il Comune che lo stadio lo concede in affitto. Una chiusura che naturalmente mette a rischio la gara di domenica sera contro la Ternana. In più, al Gos (il gruppo operativo sicurezza) di ieri mattina, da casa Rimini non si è presentato nessuno. Questione chiusa, proprio come lo stadio. Solo se i biancorossi pagheranno tutto il debito potranno rimettere piede al ’Neri’, è stato decisamente chiaro su questo il sindaco Sadegholvaad. Quello dello stadio in cui allenarsi e giocare domenica è un nodo non da poco, ma non è l’unico della giornata di ieri. Perché è ormai sera quando arriva la notizia delle dimissioni di Piero Braglia.

Dimissioni confermate a stretto giro di posta dallo stesso tecnico toscano che ieri mattina a Gatteo aveva guidato regolarmente la squadra durante l’allenamento. È evidente che la situazione non possa più essere digerita. Ed è ancora più evidente che ancora non sia stata depositata la fideiussione extra budget, ormai tristemente famosa in riviera, che permetterebbe di rimettere in piedi una squadra che al momento non c’è. Lo sa bene Braglia che domenica, continuando a stare così le cose, si sarebbe ritrovato con soli cinque giocatori della prima squadra a disposizione. Perché tutti gli altri, i giovani arrivati l’ultimo giorno del mercato estivo, non sono ’riconosciuti’ dalla Lega senza quella fideiussione depositata. Un ’giallo’ nerissimo. Non un fulmine a ciel sereno le dimissioni del tecnico che, dal suo arrivo a Rimini, non si è mai seduto sulla panchina biancorossa per un match ufficiale. Mandando sempre qualcuno al suo posto. Ma le sue dimissioni ci raccontano anche che la situazione in piazzale del Popolo non è affatto migliorata, nonostante la rivoluzione dirigenziale. A convincere i tifosi del contrario ci proverà oggi la Scarcella nella conferenza stampa di presentazione che arriva con settimane di ritardo. E con una situazione che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più insostenibile. Cosa ci sarà ancora da raccontare?