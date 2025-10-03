Rimini, serve una vera impresa. D’Alesio: "Compatti e coraggiosi"

"La classifica non la dobbiamo guardare. Assolutamente". È categorico Filippo D’Alesio. Perché la distanza è ancora siderale e il suo Rimini, per fare l’impresa, non ha certo bisogno di distrarsi. Tra le altre mille difficoltà. Che stasera al ’Neri’ sono triple considerando che i biancorossi dovranno fare i conti con l’Arezzo primo della classe. "Ben venga un avversario come l’Arezzo – non si sottrae di certo al confronto il tecnico del Rimini – un avversario strutturato per stare lì al vertice. È una grande occasione per noi per continuare il nostro percorso, soprattutto per capire chi siamo. Chi vincerà più duelli, chi sarà più bravo da un punto di vista delle individualità, riuscirà a portare a proprio favore la gara. Quindi mi aspetto che con grande coraggio ci andiamo a giocare i duelli con questi giocatori, che dobbiamo rispettare, ma ai quali non abbiamo nulla da invidiare". D’Alesio prova a dare un’altra iniezione di fiducia ai suoi, dopo quella arrivata con i tre punti messi in tasca sul campo del Pineto. Anche se i problemi con i quali fare i conti sono sempre gli stessi. Rosa cortissima e giovane. Ma dei rinforzi, a più riprese chiesti, seppur sottovoce dall’allenatore abruzzese, nemmeno l’ombra.

"Penso che una squadra per essere tale non abbia bisogno di tantissimi giocatori – dice, forse temendo di ritrovarsi con una rosa ’allargatissima’ – In questo momento con tutti i giocatori in uno stato fisico ottimo ce la possiamo giocare. Potrebbe mancare qualcosina, la società già sa, in alcuni ruoli, ma al tempo stesso non voglio più di una giusta quantità di giocatori perché in questo momento siamo in una fase di crescita e di compattezza". D’Alesio probabilmente ha capito prima di altri in che direzione si sta andando e allora tira un po’ il freno a mano. Ma non lo fa quando si parla della compattezza della sua squadra. "Quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso, insieme ai ragazzi abbiamo pensato alle priorità – racconta – Diventare una squadra solida, difficile da scardinare. Tenere la partita sempre viva, che non significa tenere un atteggiamento solo ed esclusivamente difensivo, ma essere consapevoli che per vincere una partita non bisogna essere spregiudicati, cercare per forza tanti gol. Prima la solidità, poi il pensiero del gol. Questo facciamo".