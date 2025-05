Rimini sfida la storia: obiettivo promozione in Serie B dalla Coppa Italia

Dalla stagione 2016-2017 a oggi nessuno c’è mai riuscito. Ma anche per la legge dei grandi numeri il Rimini ha il dovere di provarci. Perché da quella stagione (che poi è anche la prima della nuova formula playoff aperti fino alla decima classificata), in poi nessuna vincitrice della Coppa è riuscita a fare il grande salto in B. In realtà nella prima edizione a vincere la coppa è il Vicenza. Al quale non servono i playoff per salire in cadetteria. Ne beneficia il Matera, finalista sconfitta di coppa. Che parte da quella che allora si chiamava fase intergirone uscendo al primo turno per mano del Cosenza. Stessa sorte dell’Alessandria che la Coppa Italia l’ha alzata la stagione successiva chiudendo il campionato in sesta posizione e uscita di scena al primo turno facendo strada alla Feralpisalò.

Nella stagione 2018-2019 la vittoria della coppa fu una benedizione per la Viterbese Castrense che non sarebbe arrivata ai playoff da dodicesima nel girone C. Ma la sorte è la stessa: stop al primo turno eliminata dall’Arezzo. Si spinge oltre l’anno dopo la Juventus Next Gen che arriva decima nel girone A, vince la coppa e riesce a superare il primo turno battendo il Padova. Per poi uscire ai quarti contro la Carrarese.

La stagione del Covid non fa testo considerando che la Coppa Italia non è stata assegnata, ma l’anno dopo ad alzarla è il Padova che in campionato arriva secondo. E lì la situazione è stata più complessa. Perché l’altra finalista, il Sudtirol, la B l’ha conquistata al termine della regular season e le due semifinaliste Fidelis Andria e Catanzaro non ne usufruiscono (i primi chiudono ai playout e i secondi al secondo posto). Ne beneficia così il Renate (quarta del girone A, quello del Padova) stoppato dalla Juve Next Gen al primo turno.

Il Vicenza settimo del girone A nella stagione 2022-2023 alza la coppa, batte la Pro Sesto al primo turno per poi capitolare ai quarti contro il Cesena. Esce al secondo turno il Catania la passata stagione, e qui la ’storia’ il Rimini la conosce bene. I siciliani battono l’Atalanta Under 23, ma poi vengono stoppati ai quarti dall’Avellino. Ora al Rimini di Buscè il compito di ribaltare la storia. Si parte l’11 maggio.