Rimini sfida Vis Pesaro: un derby al Benelli per i playoff

Mancava da 20 anni e poco più di un mese fa il tabù di vittorie al ’Benelli’ il Rimini lo ha abbattuto. Fiorini e Ubaldi, dopo il gol di Di Paola dal dischetto e i biancorossi all’inizio dello scorso mese di aprile si sono presi il derby di ritorno in campionato. Quella di domani sarà la 33esima volta per il Rimini sul campo dei vicini di casa biancorossi. E questa volta saranno davvero novanta minuti tutti da vivere. Dicevamo dei precedenti. Una marea che ha portato tutto il bottino nelle tasche del Rimini soltanto 6 volte. L’ultima un mese fa, appunto. La precedente il 6 aprile del 2005 quando Ricchiuti e Floccari, in serie C1, gelarono il ’Benelli’, dopo il gol iniziale della Vis firmato da Parente su rigore. Dopo quella gara solo pareggi tra le due vicine di casa. Un match finito senza gol nella stagione 2018-2019 (0-0). Stesso risultato nella stagione 2022-2023 e un 1-1 lo scorso anno con il botta e risposta tra Nina e Morra. Nella lista manca un appuntamento, quello del 2020 quando al ’Benelli’ il Rimini non ci arrivò con il campionato chiuso in anticipo a causa del Covid. In fin dei conti, lo dice la storia, a fare la voce grossa nelle gare tra Vis e Rimini nelle Marche sono stati la maggior parte delle volte i pareggi (13). Ma Pesaro ha anche spesso cantato vittoria (12 volte). Facendo la parte del leone in zona gol con 26 reti segnate, contro le 15 dei romagnoli. Insomma, i numeri continuano a dire Vis Pesaro, ma questa volta sarà tutta un’altra storia. Perché i playoff sono tutta un’altra storia. Facendo dimenticare anche tutto quello che in questa stagione è successo in campionato tra le due squadre biancorosse che vivono i confronti diretti come veri e propri derby, anche se non lo sarebbero. Una rivalità storica che porta sempre a sold out annunciati. All’andata quest’anno nella regular season a fare la parte del leone al ’Neri’ è stata la Vis (1-0). Nel grigio mese di novembre dello scorso anno ai marchigiani bastò il gol realizzato da Coppola a un soffio dall’intervallo per alzare le braccia al cielo. Mandando nello sconforto i romagnoli di Buscè che quel confronto non avrebbero mai meritato di perderlo. Ricordo più dolce, come già detto quello della gara di ritorno, festa grande che ha fatto da antipasto alla vittoria della Coppa Italia ottenuta qualche giorno più tardi.