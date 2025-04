Rimini si prepara ai playoff: turnover in vista contro il Pineto

Ultimo giro di giostra della regular season a due settimane dall’inizio degli spareggi promozione. Almeno per il Rimini che, dopo aver chiuso il conto contro il Pineto, aspetterà la fase nazionale dei playoff per entrare in gioco. A mister Buscè il compito di dosare le energie dei suoi, cosa che peraltro il tecnico campano sta facendo da più di qualche giorno. La vittoria della Coppa Italia, infatti, ha permesso al Rimini di mettere la testa ai playoff con largo anticipo rispetto alle dirette concorrenti. E allora c’è da aspettarsi che per la gara di domani al ’Neri’ il turnover già sempre abbondante lo diventi ancora di più.

Magari concedendo spazio a quei giocatori che sin qui ne hanno avuto meno, anche se in casa biancorossa in questa stagione, per necessità o per volontà, in tanti hanno messo parecchi minuti nelle gambe. Facile comunque pensare che contro il Pineto Buscè rinunci a qualche pezzo da novanta. Parigi e Langella sono i due candidati principali a tirare un po’ il fiato, mentre potrebbe ricominciare a mettere minuti nelle gambe Cioffi, stoppato nell’ultima settimana dall’influenza. Un po’ di riposo potrebbe spettare anche a qualche ’big’ della difesa con le condizioni di Megelaitis sempre da tenere monitorate. Il centrocampista ormai diventato a tutti gli efffetti difensore ha dato forfait nelle ultime uscite a causa di una caviglia dolorante. Le condizioni di Megelaitis, quindi, sono monitorate con attenzione, proprio come quelle di Gorelli. Il centrale toscano da ormai più di qualche settimana è ai box a causa di un infortunio a un ginocchio. Tra una decina di giorni le condizioni del difensore verranno rivalutate dallo staff medico biancorosso, ma sembra difficile che Gorelli possa essere a disposizione per il primo match dei playoff in programma per il Rimini domenica 11 maggio. Tornando al Pineto, senza troppe ambizioni di classifica, i biancorossi comunque vorranno chiudere la regular season in casa con un risultato positivo, dopo la brutta sconfitta dello scorso turno sul campo del Pontedera. Anche quella è stata indolore dal punto di vista della classifica, ma alla fine, anche se non conta nulla, perdere non piace mai a nessuno.