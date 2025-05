Rimini, sorteggio playoff: biancorossi pronti a sfidare il primo avversario nazionale

Rimini, attesa finita. Oggi alle 12.30 (in diretta su SkySport24) verrà sorteggiata la squadra contro cui i biancorossi giocheranno domenica nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Il Rimini ha il vantaggio di essere testa di serie da vincitrice della Coppa Italia e quindi potrà giocare la partita di ritorno in casa (mercoledì 14). Ma nel frattempo nello spogliatoio riminese la situazione è distesa. "Siamo tutti tranquilli, ma soprattutto curiosi perché sono due settimane che non giochiamo e abbiamo voglia di scendere di nuovo in campo e soprattutto di sapere contro chi – spiega l’attaccante Giacomo Parigi –. L’atmosfera è però positiva. La vittoria della Coppa ci ha dato la carica, però è chiaro che ora la testa è tutta indirizzata agli ottavi dei playoff. Ci giochiamo il tutto per tutto e siamo pronti ad arrivare il più lontano possibile".

Durante questi giorni di allenamenti la squadra ha potuto preparare gli impegni che da domenica vedranno il Rimini protagonista. "Ci siamo allenati intensamente per essere pronti a questa partita – riprende il bomber –. Alla fine abbiamo fatto quello che siamo stati bravi a fare per tutta la stagione, stare concentrati e dare il tutto per tutto. Ora può succedere qualsiasi cosa e anche per questo non perdo tempo a pensare chi sarebbe meglio incontrare o no sul nostro cammino. Non è detto che se una formazione è meno quotata di un’altra allora è più facile batterla, di esempi ce ne sono tanti. Sarebbe bello giocare in delle belle piazze come Catania o Crotone, ma lo dico per la magia, non per altro". Quello della vincitrice della Coppa Italia è un po’ un tabù, perché nessuno dei predecessori del Rimini è mai riuscito a vincere i playoff. "Non credo a numeri o statistiche, noi ci proviamo e questo è l’importante – riprende –. Se non ci credessimo fino in fondo cosa giocheremmo a fare?".

I playoff arrivano dopo una stagione in cui il Rimini ha portato a casa la prima Coppa Italia di serie C del club. "La forza è stata il gruppo – conclude Parigi –. Ci siamo sentiti tutti parte della squadra allo stesso modo. Chi ha giocato meno durante la stagione, quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Chiaramente le individualità ci sono, siamo una squadra forte fatta di bravi giocatori, ma l’unione ha fatto la forza".

Federico Tommasini