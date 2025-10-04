Rimini sotto il controllo del tribunale. C’è un nuovo legale rappresentante

Il Rimini ha un nuovo legale rappresentante. E’ quello che è stato nominato ieri dal custode sequestratario, che, come si ricorderà, vigila sulle quote del Rimini Fc. Quote sotto sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Milano, ormai più di qualche mese fa, dopo il decreto ingiuntivo presentato dalla Vr Trasporti dell’ex presidente e proprietario del Rimini, Alfredo Rota per un credito di 200.000 euro. Un nuovo legale rappresentante che, quindi, prende di fatto il posto di Valerio Perini, uomo della Building Company di Giusy Anna Scarcella.

La nomina è arrivata ieri, dopo l’assemblea convocata dal sindaco della società e, di fatto, esautora la nuova proprietà del club biancorosso. Un cambio al vertice che non arriva inaspettato, c’è da dirlo. E la notizia è sicuramente di quelle che segnano un passaggio importante per il futuro del pallone riminese. Di fatto da ieri Perini, braccio destro della Scarcella, uomo di punta della Building, non ha più alcun ruolo all’interno del club di Piazzale del Popolo. Mentre nei prossimi giorni arriverà in riviera, e si insedierà, il nuovo legale rappresentante nominato dal custode. Viene da supporre, quindi, che, dopo averci ’guardato dentro’, e conti alla mano, l’amministrazione targata Building Company non sia stata ritenuta degna di fiducia, a tutela della società di Piazzale del Popolo.

Building che resta ora soltanto ed esclusivamente socio finanziario del club. Senza più poteri gestori. Condizione indispensabile per tutelare, tra gli altri, i creditori. Una novità che si inserisce in un contesto, da due mesi a questa parte, nel quale alle parole non sono mai seguiti i fatti. Basti pensare alla fideiussione sportiva extra budget sempre promessa e mai depositata. Oppure al debito con l’ex presidente Rota che, per voce di Perini, avrebbe dovuto essere pagato entro la fine dello scorso mese.

Niente di tutto questo, come c’era da aspettarsi. Come naturalmente non è stato fatto nessun passo avanti rispetto al ruolo del direttore generale e sportivo Stefano Giammarioli, annunciato ormai più di qualche giorno fa dall’ex legale rappresentante del club Valerio Perini. Giammarioli resta al fianco del club biancorosso ancora senza un incarico ufficiale, non avendo firmato nessun tipo di contratto. Proprio come il segretario generale Giuseppe Bellantoni. Insomma, gli ennesimo arruolati dalla proprietà, ma non regolarmente contrattualizzati. Un modus operandi ormai consolidato considerando che il Rimini ha anche un presidente (Espedito Siniscalchi) annunciato, ma mai nominato da chi di dovere.