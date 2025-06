Rimini stringe per il mister. Greco e Gorgone in pole

Tutto, o molto, viaggia sull’asse Frosinone-Rimini-Trieste. Perché lungo questo percorso sembra ci sia il futuro allenatore del Rimini. Con il Frosinone si intrecciano i destini di due allenatori che ai biancorossi non dispiacciono affatto. Anzi. Si tratta di Giorgio Gorgone e Leandro Greco. Il primo, ex Lucchese, è in lizza per la panchina dei ciociari, ’suggerito’ dal nuovo direttore sportivo, Alessandro Frara. Ma non è l’unico candidato perché tra i papabili c’è anche Federico Coppitelli. Con il Frosinone è ancora sotto contratto, Leando Greco, un altro di quei profili sui quali i biancorossi scommetterebbero. La passata stagione ha guidato la Primavera dei ciociari, ora è corteggiato da club di A (sempre restando a occuparsi di settore giovanile), ma anche da diversi di C. Il Rimini attende, ma attende anche la Triestina che su Gorgone ha messo gli occhi tanto quanto i romagnoli. A Trieste si parla da giorni di una corsa a due per la panchina tra l’ex Lucchese, appunto, e Massimo Donati. Il club di Piazzale del Popolo prova ad accelerare, ma non senza aver messo comunque in cantiere anche qualche piano B, già ’confezionato’ a dovere. Intanto, le altre del girone B si stanno sistemando quasi tutte. Anche l’Ascoli del nuovo presidente Passeri ha scelto puntando sull’ex Picerno, Tomei. Il Gubbio, invece, la sua scelta la sta per fare e sembra che alla fine, tra una rosa infinita di nomi (abbondante proprio quanto quella biancorossa), possa spuntarla l’esperienza di Mimmo Di Carlo. Ieri anche l’ex tecnico della Pianese e del Campobasso, mister Prosperi ha trovato una nuova sistemazione dicendo sì alla Cavese. Da Piazzale del Popolo, comunque, assicurano che la scelta, quella finale, è ormai una questione di pochissimi giorni. Poi si potrà dare ufficialmente il via al mercato. Quello dei giocatori. Che presumibilmente sarà altrettanto d’attesa. E nel quale l’obiettivo primario, al momento, è quello di riuscire a tenersi stretti i pezzi pregiati dell’organico biancorosso, quegli uomini che presto saranno distratti dalle sirene di mercato. Il Rimini spera che nessuno, o almeno in pochi, cedano ai corteggiamenti di qualche big.