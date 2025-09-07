Rimini, sullo stadio il Comune tira dritto. Niente partita con la Ternana al ‘Neri’

Niente stadio. Niente partita. Il ’Romeo Neri’ non apre le porte per la gara che questa sera il Rimini avrebbe dovuto giocare con la Ternana. "A seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società", spiegano dal Comune. Una doccia gelata? Neanche troppo considerando che pure il Gos, il Gruppo operativo sicurezza, venerdì pomeriggio non aveva dato il via libera al match. Ma nonostante questo ieri mattina il club aveva messo in vendita i tagliandi sul circuito online. Vendita poi chiusa.

Un polverone alla vigilia della terza di campionato che dà il via a quello che, c’è da aspettarsi, sarà un vero e proprio braccio di ferro. Perché il club di piazzale del Popolo nella serata di ieri annuncia di aver presentato ricorso al Tar contro il Comune. "Nonostante l’impegno concreto assunto dalla società di regolarizzare le pendenze pregresse attraverso un piano di rientro già formalmente inoltrato agli enti competenti – scrivono dal club – ci siamo trovati di fronte a un atteggiamento gravemente ostruzionistico da parte del Comune, culminato nel diniego, a nostro avviso totalmente illegittimo, dell’utilizzo dello stadio comunale per lo svolgimento dell’incontro previsto". La Scarcella e i suoi non ci stanno, ma rincarano anche la dose. "La decisione del Comune, giunta al termine di una serie di comportamenti altalenanti e privi della necessaria chiarezza amministrativa, è al vaglio dei nostri legali che stanno analizzando la possibile sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti".

Ma la Building Company non indietreggia. "Ribadiamo con fermezza la volontà di proseguire il nostro progetto sportivo, fondato su serietà, trasparenza e senso di responsabilità". E rilancia. "Intraprenderemo ogni azione consentita dall’ordinamento giuridico per tutelare i propri diritti e per dimostrare, in ogni sede, le ragioni di chi ha creduto con determinazione e investimenti concreti in un percorso di rilancio sportivo e sociale, che oggi qualcuno sembra voler ostacolare sin dalle sue fondamenta".

Appellandosi alla passione dei riminesi. "Confidiamo nel sostegno dei nostri tifosi, nella comprensione degli appassionati e nella giustizia delle istituzioni perché venga ripristinata al più presto una situazione di legalità e buon senso". E sulla prima di queste richieste non è difficile avere qualche ragionevole dubbio. La comprensione degli appassionati ha un limite che per tante situazioni la nuova proprietà ha abbondantemente superato, questo c’è da dirlo. Arriva sera e nessuno batte più un colpo. Non resta che attendere la giornata di oggi per sapere se quel che resta del Rimini sarà su qualche campo per giocare contro la Ternana.