Rimini, tanti i nodi da sciogliere. Presentata la domanda per il ’Neri’

Nei tempi stabiliti il Rimini ha inviato a Palazzo Garampi la domanda per il rinnovo della concessione del ’Romeo Neri’. Una formalità, penserà qualcuno, ma in questa situazione di caos nulla si può dare per scontato. Ora quella richiesta c’è, ma è solo il primo passo per avere lo stadio. Sabato, alla prima di campionato contro il Gubbio, il Rimini al ’Neri’ sicuramente ci giocherà considerando che la precedente concessione, quella avuta dalla gestione Di Salvo, scadrà a fine mese. Poi la Building Company dovrà rispondere a tutte le richieste dell’amministrazione comunale. Dalla copia degli atti notarili che attesta la composizione del nuovo direttivo e la qualificazione del legale rappresentante, all’obbligo di individuare un referente per il Gruppo operativo della sicurezza in capo alla Prefettura, indispensabile per lo svolgimento delle gare. Documentazione che poi in Comune verrà analizzata nel dettaglio.

In tutto questo ci sono da saldare anche 80.000 euro di affitto della gestione Di Salvo relativi alla ultime due stagioni. Un debito che, presumibilmente, dovrà pagare la società di Giusy Anna Scarcella. O così parrebbe. Perché sin qui non è chiaro chi deve mettere cosa quando si parla di euro. E sono pochi quelli che la Building Company sin qui ha fatto uscire dal proprio portafogli. In ballo, oltre ai 200.000 euro che deve avere (dal lontano 2023) l’ex presidente Alfredo Rota, c’è anche la fideiussione di 420.000 euro che in sostanza lega le mani alla società biancorossa quando mancano pochi giorni all’inizio del campionato. Un blocco non da poco considerando che se questa dovessere restare la situazione, il Rimini non potrebbe operare sul mercato. O meglio potrebbe far firmare dei contratti a nuovi tesserati, che siano giocatori o tecnici, che non avrebbero poi nessun valore per la Lega. Una situazione di vitale importanza anche solo pensando al nuovo allenatore del Rimini.

Braglia in fin dei conti non potrà osservare i suoi dalla tribuna per un’intera stagione... E un organigramma prima o poi dovrà essere messo nero su bianco. Al momento c’è solo il vertice (almeno ufficialmente). Il presidente Siniscalchi è stato annunciato, ma mai presentato. Non c’è comunque da meravigliarsi considerando che neppure la proprietà sin qui si è palesata. Tra gente che va, gente che viene, gente che smentisce e gente che minaccia querele a destra e a manca. La stessa pochezza (di euro e di passi concreti) evidentemente, oltre ai tifosi, la respira anche la squadra che ha chiesto il pagamento degli stipendi del mese di luglio (quello già lavorato) già entro la prossima settimana. Quindi in anticipo rispetto alla scadenza federale di ottobre. Minacciando, in caso contrario, la messa in mora. Insomma, la situazione a oggi è tutt’altro che limpida. Ma confidiamo che prima o poi qualcuno si degni di chiarire le idee ai tifosi che oltre che confusi, restano giustamente anche scettici.