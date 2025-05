Rimini tra le grandi di Coppa Italia. E all’orizzonte spunta il Parma

Inizierà prima del solito la prossima stagione del Rimini. Ma per un piacevole motivo. I biancorossi, grazie alla vittoria della Coppa Italia di serie C, sono ammessi di diritto alla Coppa Italia Frecciarossa. Insieme alle big di A e di B. Presumibilmente i primi giorni di agosto, anche se ancora non è stata ufficializzata nessuna data, ma soltanto il tabellone con tutti gli incroci possibili. Il Rimini partirà dal turno preliminare, insieme alle tre squadre promosse in B (Virtus Entella, Padova e Avellino) a quella che vincerà i playoff e alle seconde classificate dei tre gironi. Il gruppo dei partecipanti, salvo sorprese, include: Padova, Avellino, Virtus Entella, Vicenza, Ternana, Audace Cerignola, Rimini e Pescara. Gli accoppiamenti ufficiali devono ancora essere definiti, ma una sfida è già certa: la vincente dei playoff di serie C affronterà il Rimini. E in caso di passaggio del turno, i biancorossi conoscono anche già il nome dell’avversaria. Che sarà il Parma. Infatti ai trentaduesimi ci saranno le quattro squadre che supereranno il turno preliminare. Ad attenderle ci saranno altre diciotto formazioni.

In questa fase entrano in gioco tutte le squadre di serie B, eccetto le tre neopromosse dalla C, e i club di serie A che nella stagione appena conclusa si sono piazzati dal nono al diciassettesimo posto. Tra le quali ci sono anche club di un certo rilievo. Dal Milan al Torino, ma anche Genoa, Como e Udinese. E, appunto, il Parma, che in caso di passaggio ai trentaduesimi sarà l’avversaria del Rimini. Ma il quadro non è ancora completo considerando che a tenere con il fiato sospeso c’è il ’caso Brescia’, quello che ha stoppato i playout in serie B. Insomma, la solita calda estate del pallone di casa nostra. A ogni latitudine possibile e immaginabile. Accoppiamenti confermati dei trentaduesimi di finale: Milan-Bari, Como-Sudtirol, Torino-Modena, Udinese-Carrarese, Genoa-Virtus Entella o avversaria da definire, Hellas Verona-Padova o avversaria da definire, Cagliari-Avellino o avversaria da definire, Parma-Rimini o avversaria da definire, Lecce-Juve Stabia, Sassuolo-Catanzaro, Pisa-Cesena, Spezia/Cremonese-Palermo, Empoli-Reggiana, Venezia-Mantova, Monza-Brescia/Frosinone, Spezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/Sampdoria.