Rimini, Ubaldi già pronto a ripartire: "Non buttiamo via tutto per due ko"

"Sicuramente con il Sestri Levante non è stata una delle nostre migliori partite, ma non buttiamo via quello che abbiamo fatto fino a qui". Si prende quello che di buono c’è Leonardo Ubaldi. Che è sincero quando racconta gli ultimi novanta minuti del Rimini in campionato, ma senza disfattismi. "Sicuramente non è stata una delle migliori partite della stagione – dice l’attaccante umbro – però bisogna anche fare i complimenti all’avversario. Dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a preparare la partita con la Spal, che sarà importante, ma allo stesso tempo non dobbiamo pensare troppo alla sconfitta con il Sestri e a quella con la Lucchese". Se contro i liguri la difesa ha concesso qualcosa di troppo, anche per gli attaccanti del Rimini là davanti non è stata una passeggiata. Spazi pochissimi e avversari attenti. "Sapevamo che il Sestri è una squadra che difende in undici sotto la linea della palla e fanno questo blocco centrale che non ci ha permesso di arrivare all’interno, ma di fare cross. Siamo arrivati tre volte davanti alla porta e questo è importante. Bisogna stare sereni, tranquilli, perché mancano otto partite, e in più speriamo molte altre. Dobbiamo lavorare con serenità perché abbiamo dimostrato che siamo forti, io credo molto in questa squadra".

Domani a Ferrara sicuramente ci arriverà un Rimini sì deluso, ma anche arrabbiato. "Ci andremo con le nostre certezze – dice Ubaldi – e sappiamo di trovare un ambiente difficile. La Spal ha bisogno di punti, ma lo stesso vale per noi. Quindi di certo non andremo a Ferrara a fare una scampagnata. Questo è poco ma sicuro". Per Ubaldi sarà un po’ come tornare a casa. Una gara speciale per l’ex di turno. "Ogni volta che torno a Ferrara per me è un’emozione, e questa sarè la prima volta che ci tornerà da avversario. Ho giocato tre anni là, ho fatto l’esordio a 16 anni in Legapro, sono molto legato alla piazza, ai tifosi, ho molti amici, sono felice di ritrovarli, però una volta entrato in campo cercherò di fare il mio lavoro: fare gol e aiutare la squadra". Un ritorno da ex per Ubaldi, novanta minuti fondamentali per il Rimini che non può permettersi ulteriori passi falsi, classifica alla mano.