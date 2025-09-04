Rimini, un altro giro di giostra. Sale Giammarioli, scende Nember

Altro giro di giostra in casa Rimini. C’è chi scende e c’è chi sale. Ma anche chi resta incollato ai seggiolini delle montagne russe. E’ il caso di mister Braglia che ieri mattina in molti davano con la valigia in mano, già salito in macchina e pronto a sgasare lontano dalla Romagna. Non è andata esattamente così, poi. Il tecnico toscano ieri ha diretto regolarmente l’allenamento pomeridiano, non al ’Neri’ che è ancora chiuso per la Scarcella e i suoi, ma sul campo di Gatteo, trovato al volo in mattinata. C’è Braglia, ci sono una manciata di giocatori ’vecchi’, quelli rimasti. E una truppa di giovani uniti alla causa l’ultimo giorno di mercato. Tutti tesserati, ma tutti senza il visto di esecutività della Lega, quello indispensabile per scendere in campo. Il nodo della fideiussione extra budget non presentata è ancora lì, legato bello stretto. Il monte ingaggi, infatti, con la diaspora dell’ultimo giorno di mercato, quella che ha portato lontano da Rimini i vari Parigi, Langella, Garetto, Megelaitis, Ubaldi, non è stato abbassato a sufficienza. Serve la fideiussione, inutile ripeterlo fino allo sfinimento. Senza quella domenica con la Ternana il Rimini si troverà con soli cinque o sei giocatori di prima squadra tesserati. Questo è.

Ma torniamo alla giostra o alle montagne russe. Braglia è rimasto su, mentre parrebbe essersi sganciati dal seggiolino il direttore sportivo Luca Nember e il segretario generale Filippo Marra Cutrupi. Per volontà della proprietà, sembrerebbe. Tutto per fare spazio all’arrivo di Stefano Giammarioli, nome non nuovo. Perché l’ex direttore sportivo del Gubbio, ma anche del Grosseto (alle dipendenze di quel Di Matteo che qualche mese a parole diceva di essere in contatto con i Petracca per l’acquisto della società), da più di qualche giorno gravita attorno al Rimini. E da ieri pare aver messo piede in sede, seppur ancora senza contratto. Giammarioli entra, Nember e Cutrupi escono. Un tetris che porterà dove? C’è chi sostiene che la missione di Giammarioli sia quella di tenere a galla il club della Scarcella per poi affidarlo alle mani sapienti di qualche imprenditore. Un imprenditore o più di uno che comunque dovrebbero avere un bel fegato per mettersi in questo grosso pasticcio con un -10 in classifica, una squadra che non c’è, un settore giovanile nel caos, uno stadio chiuso, debiti a destra e a sinistra. Insomma, per il momento è utile e saggio (visti i precedenti) pesare i progetti di chi gravita in piazzale del Popolo, o in via XX Settembre. Dietro l’angolo c’è la partita con la Ternana e il Rimini è in alto mare e pure senza un salvagente. Questa, a oggi, piaccia o no, è l’unica realtà dei fatti.