Rimini, un calcio alla penalizzazione. Vincere per iniziare la vera scalata

Chiude gli occhi, si tappa le orecchie e probabilmente si tura anche il naso Filippo D’Alesio. E lo stesso fanno i suoi. Vietato pensare a tutto quello che succede fuori dal campo. Il Rimini (nella foto Marco Piccoli) non può permetterselo, classifica alla mano. Anche perché oggi contro la Juventus Next Gen c’è la possibilità di cancellare quella indigesta penalizzazione e i biancorossi non vogliono farsela scappare. Riconoscendo tutte le difficoltà del caso, ma cercando di non farsi condizionare. "La partita contro la Juventus Next Gen penso sia una delle più difficili che ci sia capitata sin qui – dice D’Alesio – Incontriamo giocatori che hanno motore, gamba, che hanno qualità tecniche, sono giovani e quindi hanno entusiasmo. Noi veniamo da un periodo chiamiamolo positivo dopo la partita di Perugia, e questo entusiasmo è un bene prezioso. Va protetto. Come? Con la costanza, con l’atteggiamento, con l’attenzione ai dettagli. Questo è un obiettivo che noi ci dobbiamo dare: proteggere questo entusiasmo, dobbiamo farlo in tutti i modi".

La possibilità di cancellare il meno in classifica non rende al Rimini la strada meno in salita. Quello che spetta ai biancorossi sul campo resta comunque un miracolo. Aspettando che un altro si realizzi fuori dal campo. "Qualsiasi cosa di inarrivabile può essere considerata un miracolo – dice D’Alesio – Ma solo nel momento in cui ti rendi conto che non hai le armi per farlo subentra lo sconforto. Noi in questo momento dobbiamo vederla come un qualcosa di difficile sì, molto difficile sì, però raggiungibile". È un portatore sano di positività l’allenatore del Rimini che prova anche ad andare oltre a un attacco che non offre molte possibilità di manovra e che, per di più, ancora non ha dato il suo contributo in gol. "Stiamo prendendo coscienza che la parte della finalizzazione può diventare per noi un’area di miglioramento, quindi qualcosa dove dobbiamo fare di più, senza perdere di vista quella che è la nostra indole. La nostra è una squadra che in fase di non possesso e anche di sofferenza nel blocco basso riesce comunque a essere una squadra forte. Come in tutte le cose bisogna avere equilibrio. Le occasioni sicuramente dobbiamo essere più bravi a sfruttarle". Questo è poco, ma sicuro.