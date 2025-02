Rimini, un punto con la Vis. Esulta l’Academy di Vanni

È finito senza gol il derby non derby nel campionato Under 15 di serie C tra Rimini e Vis Pesaro (0-0). Un pareggio che però non priva i biancorossi del secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Vicenza.

Rimini: Alberani, Saponaro (33’ st Donini), Foschi (10’ st Zavaglia), Ricci (33’ st Magnaterra), Lunedei, Calderoni, Vegliò (20’ st Kasalla) Torsello (10’ st Capelli), Senja (20’ st Lanna), Aureli (33’ st Montani), Gramolini. A disp.: Onofri, Staccoli. All.: Brocchini.

Si è presa tutto, invece, la San Marino Academy sul campo della Virtus Verona (2-1). A segno Angelini e Mazza.

San Marino Academy: R. Michelotti, A. Ceccoli, Prendi, Mazza (54’ Borgelli), Della Balda, Piergiacomi, Taini (70’ Achilli), Ionni (80’ Gasperoni), Shehi, Angelini, Nicolini (70’ L. Michelotti). A disp.: Fabbri, Frulli, Renzi. All.: Vanni.

Under 15 Serie C. Girone B (21ª giornata): Carpi-Caldiero 0-1, Legnago-Arzignano Valchiampo 2-3, Padova-Spal 5-0, Rimini-Vis Pesaro 0-0, Clodiense-Feralpisalò 1-0, Virtus Verona-San Marino Academy 1-2, Vicenza-Trento 4-0. A riposo la Triestina.

Classifica: Vicenza 49; Rimini 44; Feralpisalò 43; Padova 39; Spal 33; Virtus Verona 28; Clodiense 27; Trento 25; Legnago 24; Vis Pesaro 22; San Marino Academy, Caldiero, 19; Triestina, Arzignano Valchiampo 16; Carpi 3.