Rimini, un uomo solo al comando: "Serve un’impresa per la salvezza"

Per il momento l’impressione è che tenga un piede dentro e uno fuori. Per sicurezza. Ma da ieri Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini. Un solo uomo, quindi, al comando del progetto sportivo della proprietaria del club Giusy Anna Scarcella. E ora c’è soltanto da capire quanto durerà il suo incarico, visto il vai e vieni di dirigenti nell’ultimo mese e mezzo. "Non nascondo che se questa situazione me la fossi trovata da un’altra parte – dice a chi gli chiede perché accettare l’incarico in una situazione del genere – mi sarebbe interessata poco o niente, ma qui siamo a Rimini, sono a un’ora e un quarto da casa, in una piazza conosciuta da tutti, ambita da tanti, con delle prospettive di lavoro incredibili". Prospettive, però, al momento inesistenti. Perché il Rimini ha ancora un -10 in classifica, non può superare il milione di budget per la squadra e ha una situazione societaria tutt’altro che chiara.

"Non sono venuto qua per contratti o per fare l’accattone, che prende un contratto e poi scappa via – dice – Ho 60 anni, faccio questa professione da 30, non mi piacciono i personaggi strani. Attorno a me voglio persone serie, trasparenti e chiare". Poi sull’era Di Salvo, quella ereditata dalla Building Company. "Una gestione che fa delle perdite non è una gestione che ha fatto bene – dice – Poi i risultati sportivi sono stati eccelsi, ma io nella mia esperienza ho camminato sempre su due binari: sostenibilità e risultati sportivi". Quindi, debiti da pagare e poca disponibilità economica. Perché accettare l’incarico? "In questi giorni mi sono informato per vedere se ci sono le basi per creare qualcosa – spiega Giammarioli – Se fra due mesi non c’è niente da fare io non è che sto qua". Sugli ingaggi per rinforzare la squadra e il budget. "Ho dei parametri che mi sono stati dati. Con questi giocatori abbiamo instaurato un rapporto di dare-avere: significa che gli diciamo ‘tu sei senza squadra, noi ti rimettiamo in pista’, per cui ti vogliamo ma è anche un favore che facciamo a te". Insomma, giocatori che comunque abbiano poche pretese economiche. Per non superare il budget di un milione di euro la scappatoia sarà quella di eliminare i premi. Giammarioli non conferma di avere alle spalle qualche investitore. "Non arrivo con gli sponsor", precisa. Dice di voler incontrare tifosi e sindaco. E di voler ripartire dal settore giovanile. Al suo fianco c’è Valerio Perini, uomo di fiducia e dipendente della Scarcella. Che è chiaro sulla sponsorizzazione della Responsible, quella da un milione di euro. "Responsible non ha dato un centesimo, ma è normale. La prima scadenza è ottobre".

Poi il colpo di scena finale. Finalmente c’è qualcuno che conosce Giuseppe Vitaglione. "Lo conosco, ci ho parlato diverse volte – ammette candidamente il dg – Non so che rapporti abbia con la presidentessa, se sia parente. Mi ha detto due battute in napoletano, mi sta anche simpatico". Come sia passato da sconosciuto addirittura a parente non è dato a sapersi.