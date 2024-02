Rimini, una Coppa da grandi numeri. A Catania per inseguire un sogno

Dovrà continuare soltanto a fare quello che nel cammino in Coppa Italia in questa stagione al Rimini è riuscito alla perfezione: non subire gol. Detta così potrebbe sembrare tutto sempplice in vista della gara di ritorno della semifinale in programma domani sera a Catania. Forti dell’1-0 dell’andata ai biancorossi basterà non perdere per volare in finale. Ma nella bolgia del ‘Massimino’ non sarà affatto semplice per capitan Colombi e compagni. Il percorso di coppa del Rimini sin qui è stato impeccabile. Tutto ha avuto inizio al primo turno con quei novanta minuti casalinghi contro il Gubbio decisi da un gol del bomber Morra (1-0). Erano i primi giorni dello scorso mese di ottobre e il gol dell’attaccante piemontese, arrivato in pieno recupero, fece esplodere il ’Neri’. Il passo successivo i biancorossi lo hanno compiuto sempre sul sintetico di casa. Stesso risultato (1-0) contro il Perugia e questa volta a metterci la firma è Capanni, nei primi giorni di novembre. Gli ottavi sembrano già un bel traguardo per il Rimini che non vede l’ora di ripresentarsi al ’Manuzzi’ contro il Cesena per dimenticare la debacle in campionato. Missione compiuta. E’ la fine di novembre e il Rimini agli ottavi raddoppia battendo i cugini con i gol di Iacoponi e Lamesta (2-0). Si va avanti e ai quarti già la coppa inizia a pesare un po’ di più. Pensare di sbancare anche Vicenza è quasi un’utopia. Ma la squadra di Troise ne è capace. Non dopo i primi novanta minuti (0-0), servono i calci di rigore al ’Menti’ per estromettere il Vicenza dalla competizione (5-4) e raggiungere un obiettivo storico: la semifinale. L’avversario è di quelli che fanno paura soltanto a nominarli per blasone e tifo. Un mese fa, per la gara d’andata, in Romagna si sono presentati oltre 1.000 tifosi catanesi. Ma il Rimini si è preso comunque il primo round, firmato dal solito Lamesta, autore di dei cinque gol realizzati in coppa (nessuno subito, come dicevamo). Ora, c’è il secondo, quello che vale davvero la finale e i biancorossi hanno tutta l’intenzione di farsi trovare pronti. Il traguardo è storico e vincere la coppa vorrebbe dire playoff con il minimo sforzo. Cosa non esattamente da poco.