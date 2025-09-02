Rimini, una vera e propria diaspora. Salutano quasi tutti i pezzi pregiati

Era scritto. Non sorprende, nonostante l’amarezza. Nel giro di qualche ora ieri il Rimini della storica Coppa Italia vinta qualche mese fa è stato smantellato. Pezzo dopo pezzo. Parigi al Latina, Langella al Cosenza, Garetto alla Ternana, Ubaldi che firma la rescissione del contratto. Poi Falbo al Ravenna e anche Megelaitis destinato a partire. Insomma, un fuggi fuggi ampiamente prevedibile e ampiamente giustificato se si considera in quali condizioni versa il club di Giusy Anna Scarcella. C’è un monte ingaggi da abbassare e la ricetta è solo una: quella di svendere giocatori. Perché all’ultimo respiro del mercato estivo di certo non si può pensare che tutto questo possa essere un affare. Almeno per il Rimini. Così, la rosa risicata a disposizione di Braglia ora lo è ancora di più pensando ai novanta minuti di domenica in casa contro la Ternana (non è detto che la partita si giochi al ‘Neri’: il Comune concederà l’impianto solo se la società salderà i debiti per l’affitto dello stadio).

Non è dato a sapersi che squadra si potrà mandare in campo. Basterà aver abbassato il monte ingaggi? Ma se queste sono le rassicurazioni richieste da mister Braglia per iniziare, almeno, ad andare in panchina, allora le premesse non sembrano di certo delle migliori. Visto lo smantellamento.

Le partenze di giocatori importanti come Parigi e Langella, due pezzi forti della scorsa stagione (ma non solo), non fanno pensare bene. Questo è poco, ma sicuro. Resta il nodo della fideiussione da sciogliere. Non arriverà presumibilmente nemmeno questa settimana e non si sa se la prossima potrà essere quella giusta. Un blocco non da poco. Il Rimini nel giro di un paio di mesi si è trovato con un passaggio di proprietà che non ha dato un nuovo slancio, come spesso ci si attende, ma ha reso soltanto il club biancorosso ancor di più una scatola vuola. Di certo non basteranno i contratti sottoscritti per rianimare un Rimini che non gode di buona salute ormai da settimane e settimane. Prima o poi qualcuno si degnerà di dare qualche risposta? Prima o poi qualcuno si degnerà di presentarsi alla piazza? Difficile pensare che questo avvenga vista la rottura totale con una tifoseria che non ha mai gradito, e ora ancora di più, la Building Company nuova proprietaria (?) del club biancorosso.