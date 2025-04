Rimini verso i playoff: obiettivo chiudere in bellezza il campionato

I festeggiamenti fino a notte fonda e una giornata di completo relax per smaltire festa e fatiche. Ma da oggi capitan Colombi e compagni si rimetteranno subito in moto perché c’è un campionato da portare a termine prima di iniziare l’avventura ai playoff. E il Rimini ha tutta l’intenzione di chiudere spingendo sull’acceleratore. Campobasso, Pontedera e Pineto le ultime tre avversarie della regular season con due gare casalinghe (la prima e l’ultima) e un viaggio in Toscana. Nove punti a disposizione e, classifica alla mano, la voglia di scalare qualche posizione e mettere in tasca il maggior numero di punti possibile. Per un semplice motivo d’orgoglio considerando che il suo obiettivo i biancorossi lo hanno già abbondamente raggiunto vincendo la Coppa Italia e spalancando anche la possibilità, alle colleghe del girone B, di avere un posto in più agli spareggi promozione. Per questo in tanti, soprattutto Pontedera, Carpi e Perugia hanno fatto il tifo per il Rimini martedì sera. Resta il fatto che la squadra di Buscè è ancora affamata.

Quarantanove i punti in classifica, 51 quelli ottenuti sul campo (al conto c’è quel -2 di penalizzazione da aggiungere) con la possibilità di arrotondare ancora un po’. Quindi, il momento di riposo è terminato. Da oggi i biancorossi torneranno a correre sul campo e a preparare i novanta minuti di domenica al ’Neri’ contro il Campobasso (calcio d’inizio alle 20.30). Mister Buscè avrà qualche giorno per valutare le condizioni dei suoi. In primis quelle di Gorelli, uscito dal campo zoppicando contro la Giana Erminio. Il tecnico campano tornerà a contare, rispetto all’ultima di campionato, su Longobardi che ha appena scontato un turno di squalifica. Nessun problema con il giudice sportivo in vista del match contro il Campobasso.

Cosa che non può dire la Vis Pesaro, ultima avversaria del Rimini, che dovrà rinunciare per tre giornate al suo attaccante Okoro, espulso dopo aver rifilato una gomitata a Lepri ("per condotta violenta in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con una gomitata al volto un avversario", si legge nel comunicato del giudice sportivo. Nel girone B fermato per tre turni anche Cominetti del Sestri Levante. Una giornata di squalifica a Maestrelli e Millico della Ternana, D’Amore e Piermarini dell’Ascoli, Spina del Gubbio, Clemenza del Sestri Levante e Casarotto della Virtus Entella. Intanto, proprio ieri anche il Tar del Lazio ha detto no alla Ternana. Il reclamo del club rossoverde contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per le scadenze federali del 16 settembre scorso è stato respinto.