Rimini, vietato sbagliare con il Bra: "Gara importante, ma non decisiva"

"È una partita importante come tutte le altre". Prova ad abbassare la temperatura Filippo D’Alesio (nella foto). Che in cuor suo sa benissimo quanto per il suo Rimini contino oggi i novanta minuti contro il Bra. Far scappare un avversario nella corsa per la salvezza sarebbe non esattamente una buona notizia per i biancorossi. Ma D’Alesio sa benissimo quanto sia già alta la tensione in Piazzale del Popolo. Tutto quello che sta accadendo fuori dallo spogliatoio riminese ha un peso non indifferente. Tra attesa e preoccupazione. Ma poi serve andare in campo e dare il massimo. "Devo dire che i ragazzi sono grandiosi – non smette mai di ripeterlo l’allenatore abruzzese – perché quando poi si va in campo mettono veramente tutto fuori e pensano solamente a fare bene in mezzo al campo. Questa è la cosa che mi dà tranquillità e che ci deve fare avere fiducia per quanto riguarda la parte calcistica".

Per il resto non rimane che attendere. "Per quanto riguarda la società devo dire che questa situazione che può concretizzarsi sicuramente aumenta le speranze, però ogni giorno che passa è sempre dura perché noi pensiamo sempre sia il giorno giusto e invece non lo è, e questa cosa ti fa venire un po’ di dubbi". È sincero D’Alesio che, comunque, come ha fatto dal primo giorno di questa sua complicata avventura, pensa all’avversario di turno. "Non pensiamo che il Bra sia una squadra semplice da affrontare – avvisa i suoi – In questi giorni ho visto parecchie loro partite. Devo dire che sarà una partita molto molto difficile, anche molto più complicata di alcune che abbiamo avuto in queste giorni. Poi non credo che sia il Bra la squadra su cui dobbiamo fare la corsa perché ancora non è delineato nulla. E soprattutto sappiamo che per fare i playout non ci dobbiamo allontanare troppo dalla quint’ultima in classifica. Quindi non dobbiamo pensare solo a Perugia e Bra, che al momento sono quelle più vicine a noi, ma dobbiamo pensare anche a chi sta più avanti di noi". Così, conviene procedere per step e provare per prima cosa a cancellare quella penalizzazione in classifica. Obiettivo ormai non più così lontano e ora alla portata dei biancorossi.