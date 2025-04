Rimini vince la Coppa Italia e incassa 80.000 euro di montepremi

Il diritto di prendersi i playoff entrando dalla fase nazionale non è l’unico vantaggio che regala la Coppa Italia. Infatti, c’è anche un montepremi messo in palio dalla Lega. Il Rimini che martedì sera al ’Neri’ quella coppa l’ha alzata, mette anche in tasca 80.000 euro. Con 20.000 già incassati lungo il percorso e 60.000 come vincitore della finale. La metà (30.000, in totale 50.000), invece, spetterà all’altra finalista, seppur perdente, la Giana Eminio. Ma romagnoli e lombardi non sono gli unici premiati in denaro. Infatti, il regolamento prevede anche 5.000 euro per le squadre che sono arrivate ai quarti di finale e 15.000 per quelle che si sono spinte fino alla semifinale. Insomma, non esattamente cifre astronomiche (anzi spiccioli rispetto ai milioni di euro della Champions...), ma pur sempre un riconoscimento in euro che non dispiace affatto. Oltre naturalmente ad aver staccato il pass che porta direttamente ai playoff (partendo da testa di serie alla fase nazionale). E alla possibilità la prossima stagione di partecipare anche alla Coppa Italia dei ’grandi’.