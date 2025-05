Rimini-Vis Pesaro: Buscè punta alla vittoria nei playoff per la B

I due risultati su tre e una maggiore freschezza nelle gambe non tranquillizzano Antonio Buscè. Ai playoff può succedere di tutto e allora meglio andarci cauti questa sera al ’Romeo Neri’ nella gara di ritorno del suo suo Rimini contro la Vis Pesaro. In palio c’è il secondo turno della fase nazionale degli spareggi per la B. "Ce la giochiamo per cercare di ottenere qualcosa di straordinario – dice il tecnico dei romagnoli – Ma credo che la stessa cosa farà anche la Vis Pesaro. Che è una squadra molto forte sotto l’aspetto fisico, tecnico. È esperta e anche con qualche giovane bravo. Noi per affrontare questa partita dobbiamo andare, come ho sempre detto, più forte degli altri".

Buscè sa perfettamente quello che vuole dai suoi. "Lavoriamo sulle nostre certezze, cercando di limitare quello che gli avversari sanno fare meglio di noi – dice – Le caratteristiche della Vis Pesaro le conosciamo e un’arma che noi abbiamo è quella di andare più forte, e possiamo andare più forte, visto che noi abbiamo avuto comunque qualche giorno di riposo. Quindi sotto quell’aspetto mi aspetto una squadra che vada forte dal primo minuto". Senza badare al vantaggio dei due risultati su tre visto che al suo Rimini testa di serie basta un pareggio per passare al secondo turno. E come sempre l’allenatore campano non si lascia sfuggire nulla quando gli si chiede che Rimini ha in mente dal primo minuto. "Farò le scelte – spiega – immaginando un po’ come potrà andare la partita. Bisogna essere molto equilibrati, lucidi e giocarci la gara sui cento minuti perché, ripeto, per noi può essere una grandissima opportunità questa e la dobbiamo sfruttare".

La cornice di pubblico, neanche a dirlo, sarà quella delle grandi occasioni. Si va verso un sold out annunciato. Proprio come successo poco più di un mese fa nella finale di Coppa Italia contro la Giana Erminio. "Ben venga l’affluenza del popolo riminese per dare supporto alla squadra – se lo augura Buscè – Credo che questi ragazzi se lo meritino, per tutto quello che abbiamo fatto fatto fino a questo momento. Quindi io sarei contento se vedessi uno stadio pieno perché è molto molto importante anche avere il supporto dei tifosi".