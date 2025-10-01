Rimini, zona playout a otto punti. I biancorossi tentano l’impresa

Due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Sette punti raccolti in sette gare che hanno più che dimezzato la penalizzazione. Ma il Rimini sa che la strada verso la salvezza è ancora tutta più che in salita. Con fiducia e con i mezzi che ha a propria disposizione (purtroppo pochi), comunque D’Alesio e i suoi tirano avanti. Puntando almeno quel penultimo posto in classifica, e quella zona playout, che oggi dista 8 punti. Tanti ne servirebbero per essere davanti al Perugia. Non un’infinità, ma comunque molti. Evitare l’ultimo posto è l’unico obiettivo che oggi il Rimini può permettersi di avere, oltre naturalmente a quello di riuscire a concludere la stagione. Provando a non guardare a quello che succede fuori dal campo. La giovanissima squadra di D’Alesio sin qui ha stupito, anche se il tecnico abruzzese sa che i momenti durissimi arriveranno. Rosa giovane e corta, fatta eccezione per i giocatori rimasti in riviera dalla passata stagione e Falasco che si è unito al gruppo cammin facendo. I biancorossi non hanno sfigurato con la Ternana, ma nemmeno il Pontedera. Dalla seconda in poi, perché prima, quella allora a disposizione di Braglia (ora allenatore del Perugia penultimo della classe), era una squadra decisamente diversa. Poi la diaspora dell’ultimo giorno di mercato ha consegnato a mister D’Alesio una rosa decisamente diversa. Volenterosa, ma oggettivamente con meno qualità ed esperienza. A tenere vive le speranze del Rimini c’è un girone B nel quale il livello non è esattamente eccelso. Tante le squadre in difficoltà in questo avvio di stagione. Un livello che ha permesso, con quale sprint (fondamentali le vittorie contro Forlì e Pineto), al Rimini di ridurre la penalizzazione. C’è comunque ancora un meno da colmare, quel -4 che tiene ancora al fresco De Vitis e compagni. E venerdì al ’Neri’ arriva l’Arezzo. Gara sulla carta senza storia. Ma il Rimini non ha nulla da perdere.

Coppa Italia. Intanto è stato invertito il campo nel quale si giocherà il derby con il Ravenna il prossimo 29 ottobre. Non si giocherà più il ’Neri’, ma il ’Benelli’, come comunicato nella giornata di ieri dalla Lega.