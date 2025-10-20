Rimonta beffarda. Così il Camaiore si fa male da solo

camaiore

2

aquila montevarchi

3

CAMAIORE (3-5-1-1): Di Biagio; Accorsini, Diana, Casani; Tavernini, Luciani, Bigica (46’ st Marcucci), Grilli, Raineri (6’ st Kthella); Bongiorni (28’ st Belli); Magazzù (35’ st Camaiani). All. Pietro Cristiani.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-3): Giusti; Bigazzi (52’ st Galastri), Siniega (11’ st Coly), Bassano; Rosini (31’ st Tommasini), Lovari (35’ st Simoni), Mattei (11’ st Nannini), Cecconi; Boncompagni, F. Mencagli, Bocci. All. Simone Marmorini.

Arbitro: Scalvi di Lodi.

Reti: 15’ pt Bongiorni (C), 24’ pt Bongiorni (C), 46’ pt F. Mencagli (A); 44’ st Cecconi (A), 50’ st Tommasini (A).

Note: ammoniti Raineri (C) e Grilli (C); calci d’angolo 10-3 per l’Aquila Montevarchi; recupero 1’ pt e 6’+3’ st.

CAMAIORE – Si butta via il Camaiore, che aveva in mano una partita portata presto dalla propria parte grazie alla doppietta di Bongiorni per poi lasciarsela sfuggire con un brutto secondo tempo, gestito male, e che ha visto i bluamaranto cadere 3-2 in rimonta a tempo scaduto subendo, dopo aver preso il gol “riapri-match“ nell’unico minuto di recupero del primo tempo, le reti del 2-2 all’89’ e del 3-2 al 95’.

Il tecnico Cristiani a fine gara è una furia, non si dà pace e sfoga la rabbia su qualsiasi oggetto gli capiti a tiro fra borraccie in campo e propri occhiali da sole in sala stampa. La consapevolezza di aver gettato alle ortiche i 3 punti è tanta e fa male. Tre punti per altro che sarebbero valsi “il doppio“ essendo questo uno scontro diretto salvezza (queste partite il Camaiore finora le ha perse tutte: gli 8 punti che ha li ha fatti tutti contro le big Prato, Foligno, Grosseto e Seravezza). Inoltre ora l’Aquila Montevarchi ha sorpassato i bluamaranto anche in classifica (9 contro 8).

Il Camaiore, ancora privo di Velani dietro e Bifini davanti ma col versatile 2006 Luciani recuperato in mezzo al campo, parte con un sistema tatticamente camaleontico in base ai movimenti dell’esterno di sinistra Raineri che in fase di possesso spinge tantissimo alzandosi sulla linea delle punte (e con Luciani che si apre a destra il modulo diventa un 4-2-3-1). Gli ospiti valdarnesi, con una lunga lista di indisponibili, propongono un 3-4-3 che pende a sinistra dove l’"Mvp" Cecconi (un assist e un gol) farà il solco mentre il bel tridente offensivo Boncompagni-Mencagli-Bocci farà la differenza nella ripresa, dopo esser stato ben tenuto a bada dalla solida difesa camaiorese. La sfida la sblocca Bongiorni al quarto d’ora con super aggancio e dribbling secco sterzando sottoporta. Raddoppia sempre lui 9 minuti dopo con rapinesca zampata su sponda aerea di Accorsini da corner di Magazzù da destra. A fine primo tempo la riapre bomber Federico Mencagli insaccando da vero "9" sul cross di Cecconi, che poi col destro da sinistra farà male al Camaiore pure all’89’ su punizione dal limite da lui stesso furbescamente procurata (e su cui i locali hanno protestato tanto). Nel 5’ dell’ampio (e poi prolungato) recupero arriva il gol-partita del subentrato 2006 Tommasini.

Simone Ferro