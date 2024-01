Rimonta di cuore del Monsummano: "Un punto d’oro"

Al termine di un incontro ostico, l’Intercomunale Monsummano pareggia per 2-2 contro la Maliseti Seano. I padroni di casa vanno due volte avanti con Gori e Badiani, ma vengono ripresi dai ragazzi guidati da Matteoni, che prima centrano l’1-1 con Ferrara e poi siglano il 2-2 con Citti, a pochi secondi dal triplice fischio. Il pari permette agli amaranto di salire a quota 28 punti, e di posizionarsi in piena zona Play-Off nel girone A di Promozione. Daniele Fanucci, diesse del Monsummano, ha commentato così il match: "Non è stata una bella partita, giocata su di un campo in condizioni non proprio eccezionali. Nonostante tutto ciò, sono venuti fuori addirittura quattro gol. Il punto conquistato contro la Maliseti è buono, perché in queste situazioni qui, il più delle volte si perde. Con questo pari, riusciamo a muovere la classifica". Una classifica che adesso dice anche che gli amaranto sono quinti, ed in piena zona play-off. "Siamo quinti sia per meriti nostri, ma anche per demerito dei nostri avversari, visto che sono arrivati nel corso dell’ultimo turno di campionato, dei risultati inattesi. Ciò ci fa piacere, però bisogna ritornare a fare un pochino meglio – ha concluso – e a essere quelli che si erano comportati più che bene nelle gare precedenti".

Simone Lo Iacono