Rimonta Monsummano. Ancora Guarisa show. Bene la AM Aglianese

di GIOVANNI FIORENTINO
28 ottobre 2025
Anche la sesta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria si è chiusa, con lo scorso weekend. E c’è almeno una società di Pistoia e provincia al comando di tre dei cinque giorni di riferimento, come nelle scorse giornate: niente di nuovo sul fronte occidentale, sotto questo aspetto specifico.

Nel girone B di Prima categoria, il Monsummano capolista continua a viaggiare a punteggio pieno: Mancino, Biagioni e Guarisa hanno griffato il 3-2 sulla Montagna Pistoiese (nonostante le reti di Ciacci e Petrolini). Gli uomini di Panati mantengono la vetta e vanno a +5 sul duo di inseguitrici composto da Fornacette Casarosa ed AM Aglianese (con Menichini e Bettazzi autori del 2-1 dei neroverdi sul CQS Tempio Chiazzano). Bicchiere mezzo pieno in fin dei conti per l’Atletico Spedalino, dopo l’1-1 interno con il competitivo Viaccia.

Passando invece al girone C, il Quarrata non perde ma non riesce nemmeno a vincere: contro il Calenzano è arrivato il quarto pareggio in sei gare (3-3) ed i quarratini sono adesso penultimi in classifica con 4 punti.

Scendendo in Seconda categoria, il Cintolese conserva la prima piazza grazie al 4-0 inflitto a Le Case (doppietta di Pallara ed acuti di Venturini e Morosi. Stesso punteggio con cui il Pescia (adesso secondo a -1) ha regolato tra le mura amiche il Fornaci, mentre il Chiesina Uzzanese ha perso in trasferta contro il Molazzana (con gli avversari vittoriosi per 3-1). Stop anche per il Borgo a Buggiano, nella tana dell’Academy Tau (2-0).

Nel girone C il San Felice neopromosso che continua a stupire: 3-0 a domicilio alla Polisportiva Naldi e primo posto consolidato. Il Pistoia Nord ha pareggiato tra le mura amiche con il Montemurlo (1-1, gol di Fossi). L’Olimpia dovrà recuperare la gara con il Firenzuola, non giocata per impraticabilità di campo. Dovrà rialzarsi il San Niccolò, sconfitto dal Sagginale. Chiusura con il girone F: il Montalbano Cecina ha perso 2-1 sul terreno di gioco del Doccia (nonostante il gol di Giovannini).

Giovanni Fiorentino

© Riproduzione riservata

