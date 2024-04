Rimpianti: Alessandrini e Cavazza non sfruttano le occasioni fornite dalla difesa dei romagnoli, Merlonghi e Maggioli puniscono. Il Mezzolara si arrende: è retrocessione

FORLI‘

2

MEZZOLARA

0

FORLI’ (3-4-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Rossi; Pecci (15’ st Casadio), Lolli, Greselin (23’ st Banfi); Mosole (1’ st Babbi), Merlonghi (41’ st Barbatosta), Rosso (8’ st Prestianni). A disp. Zamagni, Visani, Valentini Graziani. All. Antonioli.

MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli; CavazzaDe Meo, Cavina, Chelli (22’ st Vinci); Fini (38’ st Pecchia), Bovo, Dominici; Benedettini (2’ st Tzvetkov), Muro (36’ st Vecchio), Alessandrini. A disp. Bisazza, Cestaro, Andolina, Pellelo, Corsi. All. Roselli.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Reti: 26’ pt Merlonghi, 21’ st Maggioli. Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti: Prestianni, l’allenatore del Forlì Antonioli, Cavina, Dominici.

Angoli: 3-0. Recupero: 1’, 5’.

Una sconfitta che sancisce la retrocessione del Mezzolara nel campionato d’Eccellenza. Sul campo del Forlì, alla ricerca dei tre punti per cercare l’aggancio, in volata, della zona playoff, la squadra di mister Roselli ci ha provato. Ma la sterilità del reparto avanzato dell’undici bolognese, ha ancora una volta, spento le speranze di tenere in vita le speranze di salvezza. In un paio di circostanze, infatti, prima Alessandrini, poi, Cavazza non hanno sfruttato le buone occasioni avute e, come se non bastasse, Pecchia ha centrato la traversa avversaria sul finire del match. La partita è iniziata con entrambe le squadre in avanti alla ricerca del vantaggio. Al primo minuto Forlì vicino al vantaggio con Mosole la cui conclusione è respinta dall’ottimo Malagoli che, al 5’, si ripete sul colpo di testa ravvicinato di Rosso.

Poi Mezzolara in avanti prima (8’) con Dominici che mette sul fondo, poi (14’) con Alessandrini che manca di pochi centimetri la deviazione vincente sottomisura. Al 18’ i padroni di casa ci provano con Rosso fermato da Malagoli, con la risposta di Alessandrini (23’) che, imbeccato da Cavazza, trova sulla sua strada la respinta volante di Pezzolato. Al 26’ la partita si sblocca col Forlì che passa in vantaggio con la rete di bomber Merlonghi che, servito da Greselin, mette dentro il pallone dell1-0.

La prima parte del match termina con il debole colpo di testa di Alessandrini e con l’innocua conclusione di Rosso sul fondo. La ripresa parte, al 62’, col Mezzolara che va vicinissimo al pareggio con Fini che solo davanti a Pezzolato, non riesce a metter dentro la più invitante delle occasioni da gol. Al 66’ la vecchia e mai smentita regola del calcio trova conferma col raddoppio del Forlì che, su azione di calcio d’angolo, segnato da Maggioli lesto a metter dentro la spizzata di testa di Babbi. Con il risultato ormai deciso la partita è, poi, proseguita stancamente sino al termine coi padroni di casa che nonostante la vittoria ormai sicura non agganciano la zona playoff per la concomitante vittoria del Victor San Sarino e il Mezzolara che dopo diverse stagioni consecutive disputate in serie D torna tristemente in Eccellenza.

Franco Pardolesi