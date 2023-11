Rimpianti Castelfranco . La Cittadella si salva

v.castelfranco

1

cittadella

1

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Laruccia, Marconi, Ceccarelli, Casarano, Palmiero, Mantovani, Timperio, Bertetti (79’ Ferrara), Giordano, Di Marcello (53’ Nait). A disp.: Cavallini, Savino, Zironi, Barani, Barbolini, Raspadori, Caselli. All.: Cattani

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, De Lucca (68’ Sejdiraj), Arati (68’ Covili), Aldrovandi, Serra (60’ Caselli), Pezzani (68’ Boilini), Vernia (78’ Caesar Tesa), Ridolfi, Malivojevic, Martinez. A disp.: Neri, Bandaogo, Fugallo, Mondaini. All.: Salmi

Arbitro: Giorgino di Milano

Reti: 61’ Mantovani, 84’ (rig.) Martinez

Note: espulso mister Cattani al 60’ per doppia ammonizione, ammoniti Serra, Aldrovandi, mister Cattani, Pezzani, Timperio, Martinez, Bertetti, Laruccia, Mantovani

Il Castelfranco più bello dell’anno sfiora l’impresa, ma la capolista Cittadella si salva nel finale su rigore e mantiene un solido +5 sul 2° posto grazie alle parate di un Narduzzo (foto) strepitoso. Al 5’ Bertetti manda alto. Al 20’ Ceccarelli costringe Narduzzo al corner, sul quale Aldrovandi ruba il tempo a Bertetti prima che possa inzuccare in rete. Al 37’ cross dalla destra di Vernia, colpo di testa di Ridolfi, Gibertini d’istinto toglie la palla dal sette. Al 60’ doppio giallo per mister Cattani. Un minuto dopo la Virtus passa, con merito, in vantaggio grazie ad un bel tiro da fuori area di Mantovani. Salmi mette Sejdiraj, Boilini e Covili per svegliare i suoi, ma al 70’ è ancora Ceccarelli a sfiorare il 2-0 con una sventola da fuori area salvata da Narduzzo. All’84’ Malivojevic, appena dentro l’area, con mestiere, si guadagna un penalty dopo aver subito un contatto dubbio da Palmiero e dal dischetto fa 1-1. Nell’ultimo minuto di recupero, la Virtus ha la grande occasione per portare a casa i tre punti, Marconi batte una punizione sul limite destro dell’area di rigore, palla velenosa che Narduzzo respinge sotto la traversa, l’azione prosegue e la palla giunge nuovamente al numero 3 della Virtus che, in piena area piccola, calcia nuovamente verso la porta, ma l’estremo difensore salva tra la delusione dei padroni di casa che avevano davvero assaporato i tre punti nei minuti conclusivi del match.