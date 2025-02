Rimpianti Intercomunale Monsummano. Il Casalguidi soffre e ringrazia il palo

Int. Monsummano

1

Casalguidi

1

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Natali (34’ st Saquella), Robusto (40’ st Citti), Vitiello (25 ‘ st Alessiani), Agnorelli, Ghimenti, Marseglia, Gemignani, Guarisa, Maiorana, Lanzilli (25’ st Braccesi). A disp. Bonciolini, Gabadoni, Drca, Perillo, Moncini. All. Scintu.

CASALGUIDI: Giuntini, Taddei, Bonfanti Al. (35’ st Paccagnini), Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli (44’ st Zoppi), Puccianti (45’ st Dani), Mallardo, Cortonesi (1’ st Bonfanti An.), Sellaroli (19’ st Bezzini). A disp. Discianni, Menichetti, Bolognini. All: Benesperi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 1’ Massaro, 12’ Maiorana.

Note: ammoniti Vitello e Fusco.

Il derby salvezza tra l’Intercomunale Monsummano ed il Casalguidi finisce col risultato di 1-1. Casalguidi che non perde tempo, e che passa subito in vantaggio: Massaro prende palla e con un bel pallonetto scavalca Grasso. La squadra Scintu però non si scompone, ed al 12’ del primo tempo trova la rete del pari: Marseglia, Lanzilli e Natali muovono bene la palla, e la crossano verso Guarisa, che lascia passare la sfera verso l’accorrente Maiorana, che scaraventa alle spalle di Giuntini il gol dell’1-1. Dopo il botta e risposta, le azioni degne di nota non ci sono.

Nella ripresa i due mister effettuano diverse sostituzioni. Benesperi decide di dare spazio a Bezzini, Paccagnini e Dani che prendono il posto di Alessandro Bonfanti, Ceccarelli e Puccianti. L’Intercomunale Monsummano invece inserisce Saquella, Braccesi, Alessiani e Citti, che sostituiscono Vitiello, Lanzilli, Natali e Robusto. Però di occasioni nitide per andare in gol se ne vedono veramente poche. Una di queste passa per i piedi di Ceccarelli, che viene disinnescato da un ottimo intervento effettuato da Grasso. Quella costruita dall’Intercomunale Monsummano arriva a fine match, con il neoentrato Braccesi che calcia a colpo sicuro colpendo il palo.

Simone Lo Iacono