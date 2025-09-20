Rinforzo giallorosso. Alla Recanatese arriva il terzino Gori

La Recanatese rafforza la rossa con l’arrivo del terzino destro del 2006 Ludovico Gori, nella prima parte della stagione a Sora e cresciuto nel vivaio della Ternana.

Mirko Savini, dopo la bella e convincente prestazione di San Mauro Pascoli quali aspetti vanno soprattutto confermati, premettendo che ogni gara fa storia a sé?

"Il nostro è uno sport bellissimo perché ti concede subito la possibilità di riscattarti ed a noi serve assolutamente la continuità che deve esprimersi nello spirito, nell’atteggiamento, nell’intensità, nelle seconde palle che ci consentono di elevarci rispetto all’avversario. Per il resto dobbiamo proseguire nel percorso intrapreso da 50 giorni con il nostro calcio propositivo".

La formazione che schiererà domani sarà anche in funzione della trasferta a L’Aquila di mercoledì?

"No, dobbiamo ragionare step by step concentrandoci solo ed esclusivamente sul Termoli. È una partita importante e deciderò l’undici da schierare basandomi unicamente su quanto visto durante la settimana di allenamenti".

Relativamente all’infortunio di Chiarella diciamo che il primo responso è stato confortante?

"L’ecografia ha scongiurato lesioni e questo ci rincuora. Sulla tempistica dobbiamo essere prudenti anche in considerazione del recente passato del ragazzo per cui ci sono da valutare diverse cose. Il sostituto? In rosa abbiamo diverse alternative, da Pierfederici a Re senza dimenticare Di Francesco. Non sono certo preoccupato per questo".

Quali possono essere i punti forti e quelli deboli del Termoli che arriverà con il morale alto dopo il colpaccio di San Marino?

"Loro puntano molto sul dinamismo e sull’aggressività. Sono ben strutturati, hanno una notevole fisicità ma in generale, in questo campionato, non esistono squadre arrendevoli, siamo sempre e comunque chiamati a dare più del massimo e l’obiettivo di fondo era e resta quello di riuscire ad esaltare le nostre individualità nel contesto di squadra".

A che punto sono gli ultimi arrivati, da Capanni a Ghio, da Fiumanò a Ferro?

"Fanno quotidianamente dei progressi ed il loro inserimento procede al meglio. A San Mauro li ho schierati tutti e solo Ghio ha accusato dei crampi che mi hanno costretto, per il discorso under, al doppio cambio. Poi con il 4-1 acquisito nella ripresa siamo passati ad una modalità di gestione delle nostre risorse. Adesso abbiamo un organico con 25 giocatori, tutti di ottimo livello ma ricordo sempre che ci sono appena 4 giocatori nati prima del 2000 e di questi Lovotti è un esordiente in categoria. Il talento però non ci manca, sta a noi esprimerlo sempre però privilegiando le esigenze del collettivo".