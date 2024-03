"Rinnovamento alla guida del Casellina: Bellosi si dimette, Falco nuovo presidente"

Novità importanti per il Casellina . Il presidente uscente Giovanni Bellosi, durante l’assemblea della sociietà, ha annunciato le proprie dimissioni dopo 12 anni di mandato al fine di favorire un rinnovamento nell’amministrazione della società. Bellosi ha espresso il proprio impegno continuativo come consigliere e socio, ringraziando l’intera società per la collaborazione durante il suo mandato.

Il nuovo presidente della società sarà Matteo Falco, già vicepresidente della società da oltre 10 anni; Simona Bassi è stata eletta vicepresidente.